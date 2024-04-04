News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ПРООН в Туркменистане обеспечила еще два региона лабораторным оборудованием

ПРООН в Туркменистане обеспечила еще два региона лабораторным оборудованием

By

В рамках проекта, финансируемого Правительством Туркменистана и осуществляемого ПРООН, успешно завершена установка современного лабораторного оборудования в 14 клинических лабораторий во всех этрапах Балканского велаята и 16 клинических лабораторий во всех этрапах Дашогузского велаята.

Также проведены обучающие тренинги для специалистов.

Эти лаборатории обеспечены необходимыми расходными материалами и реагентами для проведения широкого спектра анализов, включая общий и биохимический анализ крови, коагуляцию, анализ мочи, микроскопию и другие виды исследований.

Целью проекта является совершенствование клинико-лабораторной службы медицинских учреждений Туркменистана.

Ранее ПРООН завершила мероприятия по оснащению 27 клинических лабораторий Лебапского велаята современным лабораторным оборудованием. ///nCa, 4 апреля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Современное оснащение лабораторий в Туркменистане в рамках проекта ПРООН усиливает систему национального здравоохранения
  2. Визит Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане в Лебапский велаят
  3. ПРООН в Туркменистане расширяет возможности жизнеобеспечения местных сообществ по получению альтернативных источников доходов
  4. ПРООН продолжает проведение в Туркменистане серий молодежных конференций по изменению климата
  5. ПРООН содействует профессиональному образованию и трудоустройству лиц с инвалидностью в Туркменистане
  6. ПРООН в Туркменистане знакомит специалистов в области образования с недавно разработанным пособием по дистанционному обучению
  7. ПРООН-Туркменистан: эффективное сотрудничество в области здравоохранения
  8. ПРООН проводит рабочую встречу по обсуждению вопросов развития «зелёного» строительства в Туркменистане
  9. ПРООН передала Минздраву Туркменистана инсулин в рамках проекта по обеспечению препаратов для лечения НИЗ
  10. Общественная Организация «Экодурмуш» при поддержке ПРООН в Туркменистане провела молодежный тренинг в северном регионе
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan