ПРООН в Туркменистане обеспечила еще два региона лабораторным оборудованием

В рамках проекта, финансируемого Правительством Туркменистана и осуществляемого ПРООН, успешно завершена установка современного лабораторного оборудования в 14 клинических лабораторий во всех этрапах Балканского велаята и 16 клинических лабораторий во всех этрапах Дашогузского велаята.

Также проведены обучающие тренинги для специалистов.

Эти лаборатории обеспечены необходимыми расходными материалами и реагентами для проведения широкого спектра анализов, включая общий и биохимический анализ крови, коагуляцию, анализ мочи, микроскопию и другие виды исследований.

Целью проекта является совершенствование клинико-лабораторной службы медицинских учреждений Туркменистана.

Ранее ПРООН завершила мероприятия по оснащению 27 клинических лабораторий Лебапского велаята современным лабораторным оборудованием. ///nCa, 4 апреля 2024 г.