Ашхабад и Токио углубляют связи: посол передал премьер-министру Японии приглашение посетить Туркменистан

1 апреля 2024 года Посол Туркменистана в Японии А.Байрамов принял участие в ужине-ифтаре в Токио, организованном премьер-министром Японии Фумио Кисидой для глав иностранных дипломатических миссий в Японии в священный для всех мусульман мира месяц Рамадан, сообщает Посольство Туркменистана в Японии.

В рамках мероприятия посол Туркменистана побеседовал с премьер-министром Японии, передав теплые пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и сердечное приглашение Кисиде посетить Туркменистан в удобное для японской стороны время.

В настоящее время Туркменистан и Япония активно развивают двусторонние отношения, о чем свидетельствуют визиты высокопоставленных делегаций Туркменистана в Японию в период с января по март 2024 года, в частности, делегаций во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым, Председателем Меджлиса Туркменистана Д.Гульмановой и министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Б.Гочмоллаевым.

В результате этих визитов туркменские делегации провели продуктивные встречи с высокопоставленными представителями государственного и частного секторов Японии. Только за первый квартал 2024 года было подписано в общей сложности 8 межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на дальнейшее укрепление туркмено-японских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, в ходе первого бизнес-форума, состоявшегося в Токио 27 марта 2024 года, с участием представителей малого и среднего бизнеса из Туркменистана и Японии, был представлен проект туркменского павильона, который планируется открыть в апреле 2025 года на ЭКСПО-2025 в Осаке. Японская сторона высоко оценила тот факт, что Туркменистан стал первой страной, которая приступила к строительству своего национального павильона на этой международной выставке. ///nCa, 4 апреля 2024 г.