В городе Туркменабад прошел туркмено-узбекский тренинг для членов Групп портового контроля

С 26 по 29 марта 2024 года в Лебапской велаятской таможне прошел совместный субрегиональный тренинг по повышению квалификации для членов Групп портового контроля (ГПК) из Туркменистана и Узбекистана. Мероприятие было организовано в рамках Глобальной программы Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации (ВТамО) по Контролю за контейнерными перевозками (ПККП)

Тренинг был организован с целью расширения теоретических знаний членов ГПК в сфере профилирования и целевого отбора грузов повышенного риска и выявления незаконных поставок, анализа рисков, выявления фальсификации пломб, а также методов проверки документов и грузов.

В ходе сессий участники были ознакомлены с положениями Таможенной конвенции 1972 года, касающейся контейнеров.

В программу семинара вошли такие темы, как права интеллектуальной собственности с точки зрения таможенного органа, методы сокрытия в контейнерах, платформа ВТамО «ContainerСОММ» для защищённого обмена информацией.

Во время практической части участники тренинга отрабатывали полученные знания по целевому отбору и контролю документацией, профилированию на основе целевого отбора, по физическому досмотру отобранных для инспекции грузов, а также обмен предварительными данными по отдельным грузам с партнёрской ГПК. ///nCa, 2 апреля 2024 г.