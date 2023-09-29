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УНП ООН оказывает поддержку молодежным лидерам Туркменистана в эффективной профилактике потребления наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ)

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18 сентября, Ашхабад – УНП ООН организовало Национальный круглый стол для запуска нового проекта «Региональная сеть молодежных организаций и молодых чемпионов перемен в Центральной Азии для общества без наркотиков, здорового и безопасного общества – Фаза-II». Данная инициатива будет реализована в рамках Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации.

Основная цель проекта – оказать поддержку дальнейшему развитию Региональной молодежной сети, которая была создана в 2021 году на первом этапе инициативы.

Круглый стол собрал более 40 молодых лидеров и представителей национальных и международных организаций, занимающихся профилактикой потребления наркотиков и ПАВ среди молодежи.

Участники были проинформированы о целях, поставленных задачах и ожидаемых результатах, а также получили возможность обсудить возможные пути сотрудничества для успешной реализации запланированных мероприятий проекта.

Круглый стол был проведен в партнерстве с Офисом Постоянного Координатора ООН, Министерствами Иностранных дел, Образования, Внутренних дел, Государственным Комитетом по физической культуре и спорту, Молодежной Организацией им. Магтымгулы и другими общественными организациями Туркменистана.

Ожидается, что после Круглого стола молодые лидеры Узбекистана получат возможность быть вовлечёнными в вопросы, связанные с проблемами молодежи, и предлагать решения, ориентированные на молодежь, для создания будущего, свободного от наркотиков и преступности. Кроме того, Круглый стол призван построить мост сотрудничества молодежи с государственными организациями и гражданским обществом, работающими в сфере профилактики наркомании и ответственными за благополучие молодых поколений.

Участников Национального круглого стола приветствовали Постоянный координатор ООН в Туркменистане г-н Дмитрий Шлапаченко, Старший Советник Посольства Российской Федерации в Туркменистане г-н Антон Занин, и.о. Главы Программного Офиса УНП ООН г-н Чары Атаев и региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии Г-жа Ашита Миттал.///ООН Туркменистан, 28 сентября 2023 г.

 

 

#УНПООН, #молодежь, #ООН, #Туркменистан

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