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Встреча Президента Туркменистана с Генеральным директором Всемирной торговой организации

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18 сентября в Нью-Йорке Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, передает TDH.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества.

Как отмечалось, в Туркменистане на системной основе осуществляются работы по стимулированию развития национальной экономики и повышению благосостояния народа, дальнейшему расширению внешнеэкономических связей и привлечению в страну иностранных инвестиций.

В ходе встречи также отмечалось, что в Туркменистане функционирует специальная Правительственная комиссия, на которую возложено изучение вопросов, связанных со вступлением нашей страны в ВТО, а также подготовка соответствующих предложений. В результате проделанных работ в июле 2020 года Туркменистану был присвоен статус наблюдателя, а в феврале 2022 года – статус присоединяющейся страны («активный наблюдатель») к Всемирной торговой организации.///nCa, 19 сентября 2023 г.

 

 

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