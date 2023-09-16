ПРООН содействует профессиональному образованию и трудоустройству лиц с инвалидностью в Туркменистане

ПРООН и национальные партнеры обсудили важные вопросы, связанные с инклюзивным образованием и трудоустройством лиц с инвалидностью во время круглого стола «Содействие профессиональному образованию и трудоустройству людей с инвалидностью: передовой международный опыт и разработка рекомендаций», состоявшегося 15 сентября 2023 г. в здании ООН в Ашхабаде.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Доступная работа для лиц с инвалидностью в Туркменистане: Преобразование социальных предприятий для возможности получения образования и достойной работы», реализуемого совместно ПРООН и Обществом слепых и глухих Туркменистана (ОСГТ) при финансовой поддержке Фонда глобального развития и сотрудничества «Юг-Юг».

В своем вступительном слове г-н Акмурат Данатаров, Программный аналитик ПРООН по вопросам управления, экономической диверсификации и инклюзивному росту, отметил: «Мы подтверждаем важность профессионального образования и трудоустройства лиц с инвалидностью. Руководствуясь лучшим международным опытом, ПРООН в настоящее время разрабатывает рекомендации по содействию вовлечению лиц с инвалидностью в рынок труда на государственном уровне».

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, в том числе Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, а также представители Общества слепых и глухих Туркменистана и других местных организаций гражданского общества, работающих с людьми с инвалидностью, а также другие национальные партнёры.

Нынешний круглый стол является частью диалога по обсуждению связей между трудовой занятостью, знаниями и навыками, необходимыми для расширения возможностей трудоустройства лиц с инвалидностью в Туркменистане. Мероприятие способствует усилиям ПРООН по распространению глобальных знаний и обмену опытом с национальными партнерами касательно государственной политики в области профессионального образования и трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии с Конвенцией ООН о правах людей с инвалидностью и Национальным планом действий по правам человека Туркменистана на 2021–2025 годы.

В рамках вышеупомянутого проекта ПРООН, в данное время, завершается реконструкция и переоснащение трех социальных предприятий Общества слепых и глухих Туркменистана (ОСГТ) в Ашхабаде, Мары и Туркменабаде. В настоящее время члены ОСГТ проходят обучение по правилам эксплуатации и обслуживанию современного полиграфического и швейного оборудования, что поможет сотрудникам ОСГТ стать более конкурентоспособными на рынке труда. ///ПРООН Туркменистан, 15 сентября 2023 г.

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