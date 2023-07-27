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Кто такой Пан Гуншэн, новый глава Центрального банка Китая?

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Китай объявил 25 июля 2023 года о том, что Пан Гуншэн назначен управляющим Народного банка Китая с 1 июля 2023 года. Кроме того, он также является нынешним секретарем комитета Коммунистической партии Китая и директором Государственного управления иностранной валюты.

Он родился 8 июля 1963 года в Аньцине, провинция Аньхой, Китай.

Пан получил степень доктора экономических наук в Китайском университете Жэньминь. Он также обучался по постдокторской программе в Кембриджском университете и был научным сотрудником Гарвардского университета.

В 2008-2010 годах он был вице-президентом Сельскохозяйственного банка Китая. До прихода в Сельскохозяйственный банк Пан занимал ряд должностей в Промышленном и коммерческом банке Китая.

В 2012 году Пан присоединился к Народному банку Китая в качестве заместителя управляющего, а позже возглавил Государственное валютное управление в качестве его администратора. Пан возглавляет ведущую группу по устранению финансовых рисков в Интернете, которой было поручено ограничить использование биткоина и криптовалют в Китае.

Он также является членом академического комитета форума China Finance 40 (CF40). В июле 2023 года был назначен секретарем комитета Народного банка Китая Коммунистической партии Китая, сменив Го Шуцина. /// nCa, 27 июля 2023 [источник фото и информации – Википедия]

 

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