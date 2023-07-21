Туркменистан представил свой второй Добровольный национальный обзор (ДНО) о реализации ЦУР, следующий отчет предположительно намечен на 2025 год

19 июля 2023 года делегация Туркменистана во главе с Министром финансов и экономики Туркменистана С.Джораевым, принимающая участие в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, представила второй Добровольный национальный обзор (ДНО) по выполнению Целей Устойчивого Развития.

В ходе презентации отчёта делегация ознакомила участников форума с основными направлениями социально-экономического развития Туркменистана за период, прошедший с момента представления первого ДНО в 2019 году, а также с ходом реализации среднесрочных и долгосрочных национальных программ и стратегий, нацеленных на достижение устойчивого развития.

Видеоматериал, сопровождавший презентацию, демонстрировал достижения страны в адаптации индикаторов ЦУР на национальном уровне, а также инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение устойчивого развития на региональном и глобальном уровнях. В частности, особый акцент был сделан на такие ключевые сферы, как транспорт, энергетика и экология.

Представленный второй Добровольный национальный обзор отличается нижеследующими основными характеристиками:

Во-первых, помимо обозначенных отчётных целей, рекомендованных ООН, отчёт включает дополнительные шесть ЦУР, отражающие ключевые стратегические направления развития страны:

здравоохранение;

качественное и инклюзивное образование;

продовольственная безопасность;

гендерное равенство;

повышение благосостояния людей;

охрана окружающей среды.

Во-вторых, в Обзоре представлен национальный опыт Туркменистана по противодействию пандемии, благодаря которому страна смогла не только сохранить прежние темпы экономического роста, но и увеличить основные макроэкономические показатели.

В-третьих, представлен прогресс по совершенствованию институциональных основ обеспечения эффективной реализации ЦУР, благодаря чему на системной основе создаются благоприятные условия для развития цифровизации, предпринимательства и применения инновационных и экологически чистых технологий во всех отраслях национальной экономики.

В-четвертых, проведена оценка стратегических программных документов на предмет интеграции ЦУР. Оценка продемонстрировала, что сохраняется высокий уровень адаптации задач Повестки 2030 в национальные стратегии, программы и планы действий – 85%. Таким образом обеспечивается преемственность реализации ЦУР в завершенных и вновь принятых страновых программах.

В представлении ДНО также принимали участие заместитель Министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимова, заместитель Председателя Государственного комитета Туркменистана по статистике Г.Аннаниязова, молодые Послы ЦУР Э.Ачилова и Дж.Гурбанмырадов.

Развёрнутая версия Обзора опубликована на официальных страницах ООН и Политического форума высокого уровня по следующей ссылке – https://hlpf.un.org/countries/turkmenistan/voluntary-national-reviews-2023

По завершении основного доклада состоялся интерактивный диалог, в ходе которого делегации стран-членов ООН и представители неправительственных организаций имели возможность задать вопросы делегации Туркменистана и прокомментировать национальную презентацию.

Забегая вперед, можно ожидать, что подготовка следующего ДНО будет намечена на 2025 год, что еще больше подчеркнет системность усилий Туркменистана по реализации Повестки 2030. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 20 июля

#Туркменистан, #ООН, #ДНО, #ЦУР