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Туркменский вице-премьер и министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи обсудили совместные проекты

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Вице-премьер по энергетике, строительству и промышленности Туркменистана Баймырат Аннамамедов, находящийся с рабочим визитом в Сеуле, встретился с министром торговли, промышленности и энергетики Кореи Ли Чанг-Яном.

В настоящее время южнокорейские компании работают над участием в тендерах по реализации двух проекта по строительству заводов по производству удобрений – один в Балканском регионе, а другой в городе Туркменабат, сообщает Yonhap со ссылкой на министерство.

В ноябре южнокорейская Hyundai Engineering Co. подписала меморандум о взаимопонимании с Туркменистаном по проекту строительства завода по производству аммиака и карбамидных удобрений в Балканском регионе.

Ли озвучил предложения по расширению двустороннего сотрудничества, поскольку страны имеют опыт совместной успешной реализации крупных проектов, в том числе, газохимического комплекса в Киянлы, строительство которого было завершено в 2018 году.

Министр также попросил Туркменистан поддержать кандидатуру Южной Кореи на проведение в юго-восточном портовом городе Пусан Всемирной выставки 2030 года.

Накануне Аннамамедов встретился с премьер-министром Кореи Хан Док Су. В состав туркменской делегации входят также официальные лица государственных концернов “Туркменгаз” и “Туркменхимия”. ///nCa, 19 июля 2023 г.

 

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