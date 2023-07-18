Туркменистан и Чехия рассматривают возможность проведения двусторонних политических консультаций

14 июля 2023 года состоялась церемония вручения верительных грамот посла Хемры Аманназарова в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Чешской Республике (резиденция в Вене) Президенту Чешской Республики Петру Павлу, сообщает Посольство Туркменистана в Австрии.

В рамках церемонии вручения верительных грамот была организована короткая беседа с Президентом Чехии.

В частности, стороны обсудили предложение о проведении в ближайшее время политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран с целью развития туркмено-чешского двустороннего сотрудничества и обсуждения основных направлений взаимодействия.

Собеседники подчеркнули заинтересованность в сотрудничестве в энергетической, торгово-экономической сферах.///nCa, 18 июля 2023 г.