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Туркменистан и Чехия рассматривают возможность проведения двусторонних политических консультаций

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14 июля 2023 года состоялась церемония вручения верительных грамот посла Хемры Аманназарова в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Чешской Республике (резиденция в Вене) Президенту Чешской Республики Петру Павлу, сообщает Посольство Туркменистана в Австрии.

В рамках церемонии вручения верительных грамот была организована короткая беседа с Президентом Чехии.

В частности, стороны обсудили предложение о проведении в ближайшее время политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран с целью развития туркмено-чешского двустороннего сотрудничества и обсуждения основных направлений взаимодействия.

Собеседники подчеркнули заинтересованность в сотрудничестве в энергетической, торгово-экономической сферах.///nCa, 18 июля 2023 г.

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