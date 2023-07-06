МИД Туркменистана провел туркмено-британские политические консультации

5 июля 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл переговоры с Парламентским заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании, министром Лео Доэрти, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, охватывающие широкий спектр направлений политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Р.Мередов подчеркнул эффективное развитие туркмено-британского сотрудничества. В этом контексте, он отметил, что участие Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии коронации Короля Карла III в мае текущего года, стало важным событием в укреплении межгосударственных связей.

Выражена готовность сторон к дальнейшему партнёрству по таким перспективным аспектам, как развитие торгово-экономического сотрудничества, в вопросах энергетики, изменения климата, сельского и водного хозяйства.

Туркменская сторона отметила важную роль парламентской дипломатии и, в этой связи, было предложено активизировать межпарламентские связи.

Дипломаты также подтвердили позитивное взаимодействие в области культуры, археологии, образования, в сфере изучения английского языка в Туркменистане.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Протокола о намерениях между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Великобритании.

Как сообщает Посольство Великобритании в Туркменистане, Лео Доэрти также встретился с вице-премьера Язмырадовым, который курирует сельское хозяйство, и министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Алтыевым. ///nCa, 6 июля 2023 г.