Город Аркадаг в Туркменистане – официальное открытие создает возможности для инклюзивного партнерства

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Город Аркадаг в Туркменистане был официально открыт 29 июня 2023 года. В течение дня под руководством президента Сердара Бердымухамедова состоялось несколько церемоний, призванных подчеркнуть футуристическую и инклюзивную природу города, который призван служить глобальным прототипом устойчивого города.

Официальное открытие города Аркадаг связано с только что завершенной первой очередью города – строительство второй очереди было начато несколько дней назад.

Среди объектов, которые уже введены в эксплуатацию, – шесть учреждений здравоохранения. Среди них Многопрофильная больница на 350 мест, Онкологический диспансер на 150 коек, Центр охраны здоровья матери и ребенка на 150 мест, Центр неотложной помощи, Дом здоровья и Санитарно-эпидемиологическая служба города.

Здесь же находится Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова, в котором находится головной офис Благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи детям, нуждающимся в уходе

Приоритетность здравоохранения в этом известном городе сама по себе является мощным заявлением. Однако, принимая во внимание целостный подход Туркменистана – все взаимосвязано со всем остальным, – можно твердо сказать, что защита здоровья граждан лежит в основе создания по-настоящему устойчивого города.

Вместе с этим мы также отмечаем, что высокопоставленные делегации примерно из четырнадцати стран, в основном государств – членов ОТС, приняли участие в церемониях открытия города Аркадаг. — Это та часть, где город Аркадаг подтверждает свой инклюзивный характер.

Кто-то может спросить, в каком смысле город инклюзивен. — Следующий вопрос мог бы звучать так: почему для вновь формирующегося города важно быть инклюзивным.

Для того, чтобы ответить на эти вопросы вместе, мы должны сначала отметить, что в городе Аркадаг выделяются секторы здравоохранения и образования. Город отличается наличием современных систем управления дорожным движением, здесь доступен выбор электромобилей в качестве основного средства общественного транспорта. В целом Аркадаг спроектирован без ущерба для окружающей среды.

Мы также отмечаем, что влиятельные делегации из более чем десятка государств и медиа-команды из ряда стран стали свидетелями того, что уже сделано для превращения Аркадага в глобальный прототип устойчивого города.

В исключительно крупномасштабном начинании, таком как создание глобального прототипа устойчивого города с нуля, необходимость быть инклюзивным проявляется сама собой, поскольку технологии и знания (а также мудрость) – это те, активы, которые распространяются по всему миру и ни одна страна или нация не могут обладать монопольным право на обладание знаниями и передовыми практиками.

В этом смысле «инклюзивный» означает сотрудничество с правильными партнерами.

По мере продвижения идеи инклюзивности требуется, чтобы уроки, извлеченные при развитии города Аркадаг, были соответствующим образом приняты к сведению и использованы в других городах по всему миру. Это требует хорошего знания планов и их реализации в развитии городской среды.

Фактически, в день официального открытия города Аркадаг, лица, принимающие решения, и средства массовой информации из многих стран получили возможность ознакомиться с целями и прогрессом в их достижении в городе Аркадаг. Таким образом, было положено начало масштабного двустороннего и многостороннего диалога и просто независимого мозгового штурма на стольких разных уровнях.

Следует отметить тот факт, что инновации и потребность в инновациях никогда не стоят на месте. Нет такого момента времени, когда мы могли бы сказать, что мы достигли предела инноваций, что мы уже изобрели все, что когда-либо может нам понадобиться. Мы также признаем, что инновация – это не просто конечный продукт –процесс, ведущий к созданию конечного продукта, также является инновацией.

Вся эта идея инноваций не может полностью раскрыть свой потенциал, не будучи инклюзивной. Концепция инклюзивности в этом смысле означает, что Туркменистан рассматривает все идеи и предложения от наибольшего числа стран, сторон и институтов. Даже когда мы в конечном итоге отвергаем некоторые идеи, это все равно служит цели быть инклюзивным.

Инновация как таковая – это одновременно и путешествие, и пункт назначения.

Второй этап развития города Аркадаг, который был запущен несколько дней назад, – это широкий спектр возможностей для присоединения к комплексной работе по созданию устойчивого города, основанного на сотрудничестве и инновациях.

Это единый мир, и наша совместная ответственность – сделать его устойчивым. /// nCa, 30 июня 2023 г.