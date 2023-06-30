Фоторепортаж с церемонии открытия города Аркадаг

29 июня 2023 года состоялась церемония открытия города Аркадаг в Туркменистане. Торжественное мероприятие возглавил Президент Сердар Бердымухамедов.
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