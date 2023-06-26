ФАО организовала трансграничное исследование на саранчу между Туркменистаном и Узбекистаном

31 мая – 4 июня 2023 года между Туркменистаном и Узбекистаном было организовано трансграничное исследование с целью объединения усилий по снижению угрозы, исходящей от саранчи, и укреплению двустороннего и регионального сотрудничества.

Первая часть опроса была проведена на приграничных территориях Койтендагского, Ходжамбазского и Дарганатского районов Лебапской области Туркменистана с участием четырех экспертов из каждой страны. Четыре узбекских эксперта провели вторую часть опроса в Кашкадарьинской области Узбекистана (Нишанский и Дехканабадский районы). Среди участников были специалисты Службы защиты растений Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Агентства Узбекистана по карантину и защите растений Министерства сельского хозяйства.

Было обследовано 43 000 гектаров по обе стороны границы. На момент проведения исследования марокканская саранча и крупные саксауловые горбатые кузнечики были обнаружены на большинстве исследованных территорий в обеих странах. Полевые данные были собраны с использованием автоматизированной системы сбора данных ФАО (ASDC). Противосаранчовые обработки проводились параллельно против этих видов соответствующими национальными контрольными группами.

В конце миссии представители двух стран подписали совместный протокол о наблюдаемой ситуации с саранчой и договорились продолжать тесное сотрудничество в целях минимизации риска высокой инвазии саранчой по обе стороны границы.

Эксперты подчеркнули полезность таких обследований между двумя странами, которые были проведены благодаря региональной программе ФАО по совершенствованию национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии.

Марокканская саранча считается одной из самых серьезных угроз сельскому хозяйству в Центральной Азии, и ее перемещение через границы затрудняет борьбу с ней. Наряду с марокканской саранчой опасность также представляют не роящиеся виды саранчи, такие как большой саксауловый горбатый кузнечик – типичный обитатель пустынных степей, который питается саксаулом и другими пустынными растениями.

Аналогичное исследование было проведено между Кыргызстаном и Узбекистаном в Ферганской долине.

ФАО организовала вышеуказанные обследования в рамках своей региональной “Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии” и проекта, финансируемого Японским агентством международного сотрудничества (JICA) – “Улучшение борьбы с саранчой в Центральной Азии (фаза 2)”. ///UzDaily, 23 июня 2023 года