Постпред Туркменистана при ООН: «Приходится доказывать, что женщины-дипломаты работают не хуже мужчин»

Служба новостей ООН: Вы уже много лет возглавляете миссию Туркменистана в ООН. Стало ли за это время больше женщин среди послов и дипломатов?

Аксолтан Атаева: За время моей работы в ООН ситуация в отношении женщин в дипломатии постепенно меняется. Мы видим рост числа женщин, занимающих должности послов и дипломатов. Если в 1995 году нас было только семеро, то сейчас уже 38. Небольшой за 28 лет прогресс, но все-таки не стоим на месте. Международное сообщество, правительства стран признают важность участия женщин в принятии решений, в частности продвигая повестку дня «Женщины, мир и безопасность», и поддерживают гендерное равенство. Лично я ощущаю это изменение и радуюсь, наблюдая за ростом числа женщин, влияющих на международную политику.

Конечно, большое влияние на процесс представленности женщин в дипломатии имеет позиция Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по достижению гендерного равенства .

Особенно радует, что некоторые страны мусульманского мира, в том числе из Центральной Азии стали больше представлены женщинами.

СН: С какими трудностями, связанными с тем, что Вы были одной из немногих женщин в этом большей частью мужском клубе, Вам приходилось сталкиваться за Вашу долгую карьеру?

АА: Быть одной из немногих женщин в дипломатическом сообществе вызывает определенные сложности. Необходимо преодолеть мнение, что женщин продвигают ту или иную повестку потому, что они женщины. На деле это не так. Надо доказывать, что женщины имеют хорошую подготовку, образование, опыт и работают не хуже мужчин. Женщины – хорошие руководители, они более гибкие, способны убеждать, донести свои мысли и идеи и реализовать их. Мужскому большинству присущи предрассудки и стереотипы, и преодолеть их можно только доказывая свою компетентность, профессионализм, через свою работу, свою деятельность, свое поведение и отношение к коллегам. Только так можно завоевать уважение и получить признание.

СН: Когда Вас назначили, как Ваша семья отнеслась к этому? Сложно ли совмещать обязанности мамы, бабушки и Посла?

АА: Моя семья всегда поддерживала меня в моих профессиональных устремлениях, на протяжении всей моей карьеры, включая назначение на должность Постоянного представителя Туркменистана при ООН. Они понимают, что моя работа является важной и требует полной отдачи и внимания. Конечно, совмещать обязанности мамы, бабушки и Посла не всегда просто, но я стараюсь найти баланс между семьей и работой. Здесь важно быть уверенной в поддержке близких и быть готовой к компромиссам, чтобы успешно справляться со своими профессиональными и семейными обязанностями.

СН: Недавний опрос ПРООН продемонстрировал, что большинство мужчин и женщин в мире считают, что мужчины в большей степени, чем женщины обладают способностью руководить страной, бизнесом, организацией. Как Вы считаете, может ли такое расхожее мнение измениться в ближайшее время, и что для этого надо сделать?

АА: Расхожее мнение о преимуществе мужчин в лидерстве является результатом длительных культурных и социальных установок, которые коррелируют с ролью женщин в обществе. Однако современная реальность исключает какую-либо предрасположенность пола к руководству. Женщины проявляют превосходство во многих сферах и успешно занимают высокие должности в политике, бизнесе и различных организациях. Для изменения таких убеждений необходимо продолжать образование, просвещение, поддерживать женское лидерство и направлять новое поколение девочек на достижение целей без гендерных ограничений.

СН: В то же время, статистика упорно доказывает, что женщины – отличные переговорщики и обладают способностью дипломатично улаживать многие вопросы. Согласны ли Вы с этим исходя из своей практики?

АА: Абсолютно согласна. Женщины обладают особым талантом в области переговоров и дипломатии. Благодаря нашей эмпатии, терпению и умению находить компромиссы мы способны эффективно разрешать споры и принимать конструктивные решения. Я не раз была свидетелем этого в своей практике и убеждена, что женщины играют важную роль в достижении мира и стабильности в международных отношениях. Впрочем, это подтверждено в резолюции Генеральной ассамблеи ООН 76/269 от 20 июня 2022 года, провозгласившей Международный день женщин в дипломатии.

СН: Что бы Вы хотели сказать девочкам, которые выбирают карьеру в дипломатии?

АА: Обращаясь к юным дипломатам, я бы прежде всего хотела подчеркнуть, что международная карьера является в первую очередь захватывающей и очень ответственной дорогой служения своей стране. Однако, следует помнить, что дипломатия требует от человека многого: образования, кругозора, высокого интеллекта, трудолюбия, гибкости, умения работать в многонациональных командах и решать сложные проблемы, а также хорошего здоровья.

Уважаемые девушки, будьте готовы к вызовам, но не позволяйте им остановить вас. Используйте свои таланты и стремитесь к достижению своих целей. Мир нуждается в ваших способностях, и я уверена, что вы сможете внести значительный вклад в достижении мира и доверия между народами, устойчивого развития вашей страны, региона и мира в целом. Дерзайте! ///кросс-пост Службы Новостей ООН, 24 июня 2023, первоначально опубликовано здесь: https://news.un.org/ru/interview/2023/06/1442242