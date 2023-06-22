News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Южная Корея предлагает создать в Туркменистане совместное судостроительное предприятие

Южная Корея предлагает создать в Туркменистане совместное судостроительное предприятие

By

Корейская ассоциация судостроения и морского оборудования KOMEA предлагает создать совместное предприятие с туркменским судостроительным заводом «Балкан». Соответствующее предложение было высказано 20 июня 2023 года во время встречи с главой KOMEA в агентстве Морского и речного транспорта Туркменистана (Туркмендениздеряёллары).

В ходе встречи были рассмотрены предложения ассоциации КОМЕА, потенциальные направления сотрудничества между Туркменистаном и Кореей в области судостроения, возможности совместного проектирования и строительства судов, подготовки специалистов, внедрения судостроительных технологий.

Были обсуждены поставки оборудования, налаживание системы контроля качества и маркетинговая деятельность, а также проведение технического мониторинга за оборудованием судостроительного и судоремонтного завода «Балкан».

Кроме того, речь шла о создании на верфи «Балкан» Центра (Хаб), который в перспективе мог бы поставлять оборудование, необходимое для судостроительных отраслей прикаспийских стран.

В ходе встречи туркменская сторона представила морскую транспортную систему Туркменистана, планируемые проекты судостроения для развития национального морского торгового флота и портовой системы.

Корейская ассоциация морского оборудования (Korea Marine Equipment Association) при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Кореи объединяет более 285 предприятий тяжелой промышленности. Ассоциация в основном предоставляет такие услуги, как проектирование в судостроении, поставка оборудования и материалов, внедрение передовых научных технологий.

В мае этого года глава российского представительства КОМЕА Канг Нам Ён принял участие в Ашхабадской конференции по международным транспортным и транзитным коридорам. В своей презентации он выделил пять направлений сотрудничества между Туркменистаном и южнокорейским судостроительным бизнесом, в числе которых:

  • Модернизация верфей с обеспечением цифровизации верфей, обучением персонала, внедрением технических ноу хау.
  • Совместное проектирование и строительство различных судов
  • Локализация судового оборудования, что предусматривает передачу технологий для строительства судов внутри страны, развитее рынка судового оборудования. Это позволит снизить себестоимость судов.
  • Трансфер технологий судоремонта
  • Проектирование и строительство СПГ-судов класса «Волго-Дон макс»

///nCa, 22 июня 2023 г.

Related posts:

  1. Южная Корея предлагает Туркменистану локализовать производство современных судов
  2. Корея и Туркменистан намерены развивать сотрудничество в области судостроения
  3. Китайско-узбекское совместное предприятие будет производить электромобили
  4. Туркменистан и Корея готовят соглашение о гарантировании инвестиций
  5. Туркменистан предлагает провести у себя межпарламентский форум “Центральная Азия +Япония”
  6. Узбекистан планирует создать совместные транспортные компании с Туркменистаном
  7. Бакинский судостроительный завод может разместить свои заказы на туркменской верфи
  8. Министр иностранных дел Туркменистана выступил в ходе 13-го Форума сотрудничества «Центральная Азия-Корея»
  9. Туркменистан знакомится с российским опытом судостроения
  10. По итогам заседания Рабочей группы Индия-Центральная Азия по вопросам порта Чабахар принято совместное заявление
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan