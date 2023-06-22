Южная Корея предлагает создать в Туркменистане совместное судостроительное предприятие

Корейская ассоциация судостроения и морского оборудования KOMEA предлагает создать совместное предприятие с туркменским судостроительным заводом «Балкан». Соответствующее предложение было высказано 20 июня 2023 года во время встречи с главой KOMEA в агентстве Морского и речного транспорта Туркменистана (Туркмендениздеряёллары).

В ходе встречи были рассмотрены предложения ассоциации КОМЕА, потенциальные направления сотрудничества между Туркменистаном и Кореей в области судостроения, возможности совместного проектирования и строительства судов, подготовки специалистов, внедрения судостроительных технологий.

Были обсуждены поставки оборудования, налаживание системы контроля качества и маркетинговая деятельность, а также проведение технического мониторинга за оборудованием судостроительного и судоремонтного завода «Балкан».

Кроме того, речь шла о создании на верфи «Балкан» Центра (Хаб), который в перспективе мог бы поставлять оборудование, необходимое для судостроительных отраслей прикаспийских стран.

В ходе встречи туркменская сторона представила морскую транспортную систему Туркменистана, планируемые проекты судостроения для развития национального морского торгового флота и портовой системы.

Корейская ассоциация морского оборудования (Korea Marine Equipment Association) при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Кореи объединяет более 285 предприятий тяжелой промышленности. Ассоциация в основном предоставляет такие услуги, как проектирование в судостроении, поставка оборудования и материалов, внедрение передовых научных технологий.

В мае этого года глава российского представительства КОМЕА Канг Нам Ён принял участие в Ашхабадской конференции по международным транспортным и транзитным коридорам. В своей презентации он выделил пять направлений сотрудничества между Туркменистаном и южнокорейским судостроительным бизнесом, в числе которых:

Модернизация верфей с обеспечением цифровизации верфей, обучением персонала, внедрением технических ноу хау.

Совместное проектирование и строительство различных судов

Локализация судового оборудования, что предусматривает передачу технологий для строительства судов внутри страны, развитее рынка судового оборудования. Это позволит снизить себестоимость судов.

Трансфер технологий судоремонта

Проектирование и строительство СПГ-судов класса «Волго-Дон макс»

///nCa, 22 июня 2023 г.