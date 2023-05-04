Южная Корея предлагает Туркменистану локализовать производство современных судов

Ассоциация судостроения и морского оборудования (Korea Marine Equipment Association, KOMEA) проявляет значительный интерес к развивающей судостроительной отрасли Туркменистана и предлагает туркменским судостроителям ряд перспективных направлений партнерства. Об этом рассказал в своей презентации на Ашхабадской конференции по международным транспортным и транзитным коридорам глава российского представительства КОМЕА Канг Нам Ён.

По каким направлениям может развиваться сотрудничество между Туркменистаном и южнокорейским судостроительным бизнесом?

Канг Нам Ён выделил пять таких направлений, в числе которых:

Модернизация верфей с обеспечением цифровизации верфей, обучением персонала, внедрением технических ноу хау. Совместное проектирование и строительство различных судов Локализация судового оборудования, что предусматривает передачу технологий для строительства судов внутри страны, развитее рынка судового оборудования. Это позволит снизить себестоимость судов. Трансфер технологий судоремонта Проектирование и строительство СПГ-судов класса «Волго-Дон макс»

Кроме того, КОМЕА готова стать техническим партнером Туркменистана по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» и транскаспийского транспортного коридора.

Корейская Ассоциация морского оборудования КОМЕА была создана в 1980 году при министерстве промышленности и торговли Кореи. КОМЕА имеет в настоящее время 7 филиалов в мире и вносит значительный вклад в глобальное развитие судостроения и морского оснащения.

КОМЕА объединяет 285 отраслевых компаний, которые производят различные виды оснащения и комплектующих для судостроительной индустрии. ///nCa, 4 мая 2023 г.