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Южная Корея предлагает Туркменистану локализовать производство современных судов

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Ассоциация судостроения и морского оборудования (Korea Marine Equipment Association, KOMEA)  проявляет значительный интерес к развивающей судостроительной отрасли Туркменистана и предлагает туркменским судостроителям ряд перспективных направлений партнерства. Об этом рассказал в своей презентации на Ашхабадской конференции по международным транспортным и транзитным коридорам глава российского представительства КОМЕА Канг Нам Ён.

По каким направлениям может развиваться сотрудничество между Туркменистаном и южнокорейским судостроительным бизнесом?

Канг Нам Ён выделил пять таких направлений, в числе которых:

  1. Модернизация верфей с обеспечением цифровизации верфей, обучением персонала, внедрением технических ноу хау.
  2. Совместное проектирование и строительство различных судов
  3. Локализация судового оборудования, что предусматривает передачу технологий для строительства судов внутри страны, развитее рынка судового оборудования. Это позволит снизить себестоимость судов.
  4. Трансфер технологий судоремонта
  5. Проектирование и строительство СПГ-судов класса «Волго-Дон макс»

Кроме того, КОМЕА готова стать техническим партнером Туркменистана по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» и транскаспийского транспортного коридора.

Корейская Ассоциация морского оборудования КОМЕА была создана в 1980 году при министерстве промышленности и торговли Кореи. КОМЕА имеет в настоящее время 7 филиалов в мире и вносит значительный вклад в глобальное развитие судостроения и морского оснащения.

КОМЕА объединяет 285 отраслевых компаний, которые производят различные виды оснащения и комплектующих для судостроительной индустрии. ///nCa, 4 мая 2023 г.  

 

 

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