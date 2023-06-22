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Пакистан предлагает свой порт Гвадар для вывода туркменского газа на мировые рынки

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Пакистан является наиболее жизнеспособным маршрутом поставок газа из Туркменистана в другие части мира, заявил в среду государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик, сообщают пакистанские сми.

По словам высокопоставленного чиновника, правительство Пакистана пригласило Туркменистан изучить возможность налаживания газовой связуемости от границы с Чаманом (прим. ред. – на границе с Афганистаном) до порта Гвадар.

В Гвадаре на побережье Индийского океана намечены планы строительства терминалов по производству сжиженного природного газа, откуда туркменский газ мог бы поставляться в Европу и на мировые рынки СПГ.

«Мы хотим быть торговым партнером Центральной Азии, поскольку это мировая энергетическая столица. Мы выдвинули предложение о поставке газа по трубопроводу в Пакистан. В Туркменистане имеются огромные запасы газа, почти эквивалентные запасам Катара», – подчеркнул Малик.

Он подчеркнул, что европейцы могли бы создать свои собственные терминалы по переработке СПГ в Пакистане, в том числе в порту Гвадар, откуда они могли бы транспортировать газ к себе домой. Это, по словам министра, могло бы стать для них альтернативным вариантом.

Создать свои СПГ-терминалы может и Китай в соответствии со своими потребностями, добавил Малик.

Также, присутствие зарубежных инвесторов в СПГ секторе поможет Пакистану получить финансирование для проекта газопровода ТАПИ от многосторонних институтов, таких как Всемирный Банк и АБР.

Напомним, что недавно Туркменистан и Пакистан подписали План совместной реализации ТАПИ. Кроме того, Пакистан закупает сжиженные природный газ у Туркменистана и Узбекистана. ///nCa, 22 июня 2023 г.

 

 

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