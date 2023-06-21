Делегация Туркменистана обозначила приоритеты по борьбе с терроризмом в ходе Третьей Конференции глав контртеррористических учреждений государств-членов ООН

19-20 июня 2023 года состоялся визит делегации Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел В.Хаджиевым в г.Нью-Йорк для участия в работе Третьей Конференции глав контртеррористических учреждений государств-членов ООН.

В рамках сессии на открытии конференции 19 июня с приветственным словом выступили Генеральный секретарь ООН г-н Антониу Гутерриш и заместитель Генерального секретаря г-н Владимир Воронков.

Генеральный секретарь ООН в своём выступлении отметил, что основой для развития терроризма, затрагивающего все без исключения регионы мира, является нищета, социальное неравенство и изоляция. В свою очередь культурная, этническая и религиозная дискриминация в большинстве случаев служит поводом для резкого роста террористической активности. А.Гутерриш также подчеркнул, что преступная деятельность, в частности торговля оружием, наркотиками и людьми, отмывание денег, незаконная добыча полезных ископаемых обеспечивают финансирование терроризма, что в свою очередь имеет серьезные последствия для наиболее уязвимых групп населения, включая женщин и девочек, сталкивающихся с запугиванием, сексуальным и гендерным насилием в охваченных террористической активностью регионах.

Генеральный секретарь подчеркнул, что группировки «Аль-Каида» и «ИГИЛ» в Африке быстро укрепляют свои позиции в регионе Сахель и продвигаются на юг, в сторону Гвинейского залива.

Было отмечено, что система ООН посредством Глобального договора по координации контртеррористической деятельности оказывает практическую скоординированную поддержку государствам-членам в реализации Глобальной контртеррористической стратегии. А.Гутерриш сообщил, что в настоящее время многие страны работают над репатриацией своих граждан из лагерей в Сирии и Ираке и призвал все страны-члены безотлагательно ускорить темпы репатриации.

Заместитель Генерального секретаря ООН В.Воронков, выступая в рамках сессии подчеркнул, что конференция создаёт необходимые возможности для совместного анализа общей картины террористической угрозы и подтверждения приверженности эффективному многостороннему сотрудничеству в этой сфере.

Было отмечено, что масштабы, сложности и меняющийся характер терроризма требуют энергичных и скоординированных региональных и международных ответных мер. Появление новых технологий, эксплуатация киберпространства и манипулирование платформами социальных сетей добавили к угрозе сложные аспекты.

Заместитель Генерального секретаря сообщил, что более 50 тысяч детей, женщин и мужчин все еще остаются в Аль-Холе и других лагерях и центрах содержания под стражей в Сирии и призвал решить вопрос об их репатриации.

Делегация Туркменистана выступила 19 июня во второй половине дня в ходе второй сессии «Создание эффективных и устойчивых государственных институтов в условиях меняющегося ландшафта глобального терроризма».

В своем выступлении В.Хаджиев отметил необходимость укрепления механизма обновлённого Плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии и продолжения усилий стран-региона в рамках Душанбинского процесса по борьбе с терроризмом.

Было отмечено, что на национальном уровне Туркменистан продолжает претворять в жизнь Национальную стратегию и План действий по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию терроризму.

Заместитель министра особо подчеркнул, что Туркменистан в рамках практической поддержки деятельности Контртеррористического управления на региональном уровне внёс текущем году добровольный финансовый вклад для поддержания реализации Фазы IV имплементации Совместного плана действий Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Кроме того, в рамках визита делегации Туркменистана 19 июня состоялись встречи заместителя министра с высокопоставленными должностными лицами ООН, в частности с г-ном Владимиром Воронковым, Заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления и с г-жой Натальей Герман, помощником Генерального секретаря, Исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН.

В ходе встречи с В.Воронковым были обсуждены вопросы взаимодействия Туркменистана и ООН на контртеррористическом треке, в частности дальнейшая реализация Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

В ходе встречи В.Хаджиева с Н.Герман было сообщено об усилиях, предпринимаемых Туркменистаном в борьбе с терроризмом и содействии региональной стабильности, и выражена готовность страны продолжать тесное сотрудничество с ООН и ее партнерами для решения актуальных транснациональных проблем.

В свою очередь, Н.Герман высоко оценила приверженность Туркменистана региональному миру и безопасности и выразила признательность за вклад Туркменистана в укрепление такого взаимодействия с подразделениями ООН по борьбе с терроризмом.

20 июня утром делегация Туркменистана отбыла в Туркменистан. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, Нью-Йорк, 20 июня 2023 г.