За январь-май 2023 года морской порт Туркменбаши принял более 200 судов из Азербайджана



За период с января по май 2023 года паромный терминал Международного морского порта Туркменбаши принял из Баку 213 и отправил в обратном направлении 214 судов, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

За это же время туркменскими паромами «Berkarar» и «Bagtyýar» осуществлено 70 челночных рейсов в Азербайджан.

Паромы доставили в вагонах и грузовых автомобилях десятки тысяч тонн транзитных и импортных грузов, в том числе стройматериалы, металлоконструкции, продовольственные продукты, товары лёгкой промышленности, оборудование и технику.

В Баку отправляются вагоны, фуры и большегрузные автомобили, гружённые транзитными и оте­чественными грузами. В экспорте Туркменистана превалирует продукция агропромышленного комплекса, изделия текстильной промышленности, полимеры и минеральные удобрения, и др.

Морские грузопассажирские перевозки на Каспийском море между городами Туркменбаши и Баку действует с 1962 года.

Сейчас между двумя портами курсируют современные морские грузопассажирские автомобильно-пассажирские суда класса RO-PAX «Berkarar» и «Bagtyýar» Морского торгового флота Туркменистана и железнодорожные паромы Азербайджана.

Паромный терминал порта Туркменбаши площадью 230 000 кв.метров способен принимать на двух раздельных пирсах одновременно два железнодорожных и два автомобильных парома.

Производственные мощности позволяют ему за один год обслужить 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч транспортных средств, включая разные типы большегрузных автомобильных трейлеров. ///nCa, 19 июня 2023 г.

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