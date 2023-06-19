News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » За январь-май 2023 года морской порт Туркменбаши принял более 200 судов из Азербайджана

За январь-май 2023 года морской порт Туркменбаши принял более 200 судов из Азербайджана

By


За период с января по май 2023 года паромный терминал Международного морского порта Туркменбаши принял из Баку 213 и отправил в обратном направлении 214 судов, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

За это же время туркменскими паромами «Berkarar» и «Bagtyýar» осуществлено 70 челночных рейсов в Азербайджан.

Паромы доставили в вагонах и грузовых автомобилях десятки тысяч тонн транзитных и импортных грузов, в том числе стройматериалы, металлоконструкции, продовольственные продукты, товары лёгкой промышленности, оборудование и технику.

В Баку отправляются вагоны, фуры и большегрузные автомобили, гружённые транзитными и оте­чественными грузами. В экспорте Туркменистана превалирует продукция агропромышленного комплекса, изделия текстильной промышленности, полимеры и минеральные удобрения, и др.

Морские грузопассажирские перевозки на Каспийском море между городами Туркменбаши и Баку действует с 1962 года.

Сейчас между двумя портами курсируют современные морские грузопассажирские автомобильно-пассажирские суда класса RO-PAX «Berkarar» и «Bagtyýar» Морского торгового флота Туркменистана и железнодорожные паромы Азербайджана.

Паромный терминал порта Туркменбаши площадью 230 000 кв.метров способен принимать на двух раздельных пирсах одновременно два железнодорожных и два автомобильных парома.

Производственные мощности позволяют ему за один год обслужить 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч транспортных средств, включая разные типы большегрузных автомобильных трейлеров. ///nCa, 19 июня 2023 г.

 

#порт_Туркменбаши, #Туркменистан, #Азербайджан, #Баку, #транспорт, #логистика

 

Related posts:

  1. Туркменский морской флот предоставляет скидки на перевозки между портами Туркменбаши и Баку
  2. Морской торговый флот Туркменистана наращивает перевозки в Азербайджан
  3. Январь 2023 года был одним из самых теплых за 174 года, заявляет NOAA
  4. Президент Сердар Бердымухамедов посетил порт Туркменбаши, чтобы акцентировать роль Туркменистана во взаимосвязанности
  5. Руководство Туркменистана приняло Генерального секретаря ОБСЕ – город Аркадаг и Порт Туркменбаши награждены сертификатами
  6. Президент Туркменистана посетит Таджикистан в апреле 2023 года
  7. Официальная церемония объявления 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира состоится 27 января
  8. Таможенные органы Азербайджана и Туркменистана намерены укреплять информационный обмен
  9. OGT-2022: С 2009 года Туркменистан поставил в Китай более 340 млрд.кубометров газа
  10. За первое полугодие 2021 года через Казахстан и Туркменистан перевезено более 700 тыс.тонн грузов
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan