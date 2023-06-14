Туркменистан и Ангола обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на площадке ООН

13 июня 2023 года в Постоянном представительстве Туркменистана при ООН состоялась встреча А.Атаевой, Постоянного представителя Туркменистана при ООН с г-ном Круз Франциско Хосе Да, Постоянным представителем Республики Ангола при ООН.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями относительно двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Туркменистана и Анголы в рамках международных организаций, в частности ООН.

Напомним, что Ангола является членом Группы друзей по устойчивому транспорту, созданной в рамках ООН под председательством Туркменистана.

В ходе встречи стороны отметили значительное совпадение позиций, внешнеполитических приоритетов и инициатив, продвигаемых двумя странами, в таких важных областях как превентивная дипломатия, обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата и реализация Повестки дня 2030 в области устойчивого развития. Постоянные представители подтвердили значимость участия в этих процессах молодежи и женщин.

В ходе встречи стороны отметили необходимость обмена опытом в вышеуказанных сферах и выразили готовность укреплять связи и устанавливать прямые каналы общения между национальными правительствами для обмена информацией, координации действий на международных площадках и разработки совместных инициатив, что поможет наладить регулярный диалог и обеспечит более эффективное двустороннее взаимодействие. Были также обсуждены перспективы для организации визитов и двусторонних встреч на различном уровне.

Послы выразили готовность продолжать практику взаимной поддержки кандидатур и инициатив, представляющих особый интерес для обеих стран, а также активно сотрудничать для достижения взаимных приоритетов и углубления многостороннего партнёрства.

В ходе беседы Постоянные представители также подчеркнули необходимость паритетной аккредитации послов с целью укрепления дипломатических связей между Туркменистаном и Республикой Ангола. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 13 июня 2023 г.

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