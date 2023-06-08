News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Делегация Туркменистана находится с визитом в Пакистане – стороны обсуждают совместные энергетические проекты 

Делегация Туркменистана находится с визитом в Пакистане – стороны обсуждают совместные энергетические проекты 

By

7 июня 2023 года делегация Туркменистана прибыла в Исламабад с двухдневным визитом для обсуждения реализации проекта газопровода ТАПИ и проекта линии электропередачи ТАП, сообщает Посольство Туркменистана в Исламабаде.

В тот же день в Министерстве энергетики Пакистана состоялась встреча между делегацией Туркменистана во главе с госминистром – председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым и заместителем министра энергетики Туркменистана Аннагельды Сапаровым и делегацией Пакистана во главе с федеральным министром энергетики (управление энергетики) Пакистана Хуррамом Дастгиром Ханом и государственным министром энергетики (отдел нефти) Пакистана Мусадиком Маликом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности, проекты строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), и линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП). Стороны согласились, что достигнут значительный прогресс в плане практической реализации проекта ТАПИ.

Отмечалось, что линия электропередачи ТАП будет проходить параллельно газопроводу ТАПИ, что не только обеспечит газопровод ТАПИ и его объекты электроэнергией, но и сыграет значительную роль в удовлетворении бытовых и промышленных потребностей Пакистана в электроэнергии и снижении затрат на электроэнергию.

Мусадик Малик подчеркнул важность ТАПИ для энергетических потребностей Пакистана и выразил решимость правительства завершить строительство газопровода. В этом отношении будут предприняты все шаги, заверил он.

«ТАПИ – это программа преобразований для региона, а не просто трубопровод», – отметил он.

Пакистанская сторона подчеркнула, что проекты ТАПИ и ТАП пользуются полной поддержкой правительства Пакистана, поскольку они имеют решающее значение для социально-экономического процветания региона и обеспечения энергетической безопасности и экономического роста в Пакистане.

Стороны договорились поддерживать регулярные контакты между техническими рабочими группами Туркменистана и Пакистана по вопросам реализации совместных энергетических проектов.

Государственный министр Мусадик Малик и государственный министр Туркменистана Максат Бабаев обменялись памятными подарками. ///nCa, 8 июня 2023 г.

 

#Туркменистан, #Пакистан, #туркмено-пакистанские отношения, #ТАП, #ТАПИ, #Мусадик_Малик, #Максат_Бабаев, #Туркменгаз, #Хуррам_Дастгир_Хан

Related posts:

  1. Туркменская делегация встретилась с министром энергетики Пакистана
  2. В Туркменистан прибыла с визитом представительная делегация Афганистана
  3. Делегация УНП ООН находится с визитом в Туркменистане
  4. Президент Туркменистана принял государственного министра нефти Пакистана
  5. Министр иностранных дел Туркменистана находится с визитом в Ташкенте
  6. Визит министра иностранных дел Пакистана в Туркменистан
  7. Туркменистан и Афганистан обсуждают ряд совместных энергетических проектов
  8. В Туркменистане создано Управление международных энергетических проектов
  9. Посол Мовламов: Пакистан – стратегический партнер по реализации проекта ТАПИ
  10. Туркменская делегация находится с визитом в Токио  – Мередов обсудил с японскими партнерами реализацию крупных индустриальных проектов в Туркменистане
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan