Делегация Туркменистана находится с визитом в Пакистане – стороны обсуждают совместные энергетические проекты 

7 июня 2023 года делегация Туркменистана прибыла в Исламабад с двухдневным визитом для обсуждения реализации проекта газопровода ТАПИ и проекта линии электропередачи ТАП, сообщает Посольство Туркменистана в Исламабаде.

В тот же день в Министерстве энергетики Пакистана состоялась встреча между делегацией Туркменистана во главе с госминистром – председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым и заместителем министра энергетики Туркменистана Аннагельды Сапаровым и делегацией Пакистана во главе с федеральным министром энергетики (управление энергетики) Пакистана Хуррамом Дастгиром Ханом и государственным министром энергетики (отдел нефти) Пакистана Мусадиком Маликом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности, проекты строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), и линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП). Стороны согласились, что достигнут значительный прогресс в плане практической реализации проекта ТАПИ.

Отмечалось, что линия электропередачи ТАП будет проходить параллельно газопроводу ТАПИ, что не только обеспечит газопровод ТАПИ и его объекты электроэнергией, но и сыграет значительную роль в удовлетворении бытовых и промышленных потребностей Пакистана в электроэнергии и снижении затрат на электроэнергию.

Мусадик Малик подчеркнул важность ТАПИ для энергетических потребностей Пакистана и выразил решимость правительства завершить строительство газопровода. В этом отношении будут предприняты все шаги, заверил он.

«ТАПИ – это программа преобразований для региона, а не просто трубопровод», – отметил он.

Пакистанская сторона подчеркнула, что проекты ТАПИ и ТАП пользуются полной поддержкой правительства Пакистана, поскольку они имеют решающее значение для социально-экономического процветания региона и обеспечения энергетической безопасности и экономического роста в Пакистане.

Стороны договорились поддерживать регулярные контакты между техническими рабочими группами Туркменистана и Пакистана по вопросам реализации совместных энергетических проектов.

Государственный министр Мусадик Малик и государственный министр Туркменистана Максат Бабаев обменялись памятными подарками. ///nCa, 8 июня 2023 г.

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