ОАЭ приглашают Президента Туркменистана на 28-ю Конференцию Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели встретился с временно исполняющим обязанности Министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым в МИД Туркменистана, сообщает Посольство ОАЭ в соцсетях.

В ходе встречи Посол передал Хаджиеву письмо, направленное Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммед бен Заед Аль Нахаяном в адрес Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, с приглашением принять участие в 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Стороны также обсудили возможности развития двухстороннего сотрудничества во всех областях.

ОАЭ проведут форум с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Экспо-сити Дубай с тем, чтобы объединить мир для достижения соглашения о смелых, практических и амбициозных решениях самой насущной глобальной проблемы современности.

COP28 имеет особое значение, поскольку форум даст всеобъемлющую оценку прогресса, достигнутого в достижении целей Парижского соглашения и будет направлен на достижение амбициозных результатов по сдерживанию глобального потепления не более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. ///nCa, 1 июня 2023 г.

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