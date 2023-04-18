Круглый стол в ИМО МИД Туркменистана осветил проблему фейковых новостей и социальных сетей – Часть вторая

nCa Report

Круглый стол для СМИ, организованный совместно Министерством иностранных дел Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде, прошел в вестибюле Института Международных Отношений.

После краткого вступительного слова заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой и главы миссии ОБСЕ посла Джона Макгрегора началось первое заседание.

Темой первой сессии – «Вопросы информационной устойчивости в 21 веке».

Основным докладчиком и модератором сессии был Марек Бекерман, журналист и профессор журналистики из Великобритании. На протяжении многих лет он активно сотрудничал с Центральной Азией. В период с 2010 по 2012 год он координировал международные усилия по реформированию и модернизации законодательства и регулирования средств массовой информации Туркменистана. С 2007 по 2009 год возглавлял финансируемый ЕС проект по развитию СМИ в Центральной Азии и был экспертом по образованию в области журналистики в проекте BBC по модернизации медиаобразования в Украине в 2005-2007 годах. Он свободно владеет русским языком.

Его презентация называлась «Аспекты медиа и информационной грамотности в обществе; мировые тенденции противодействия фейковым новостям».

Он сказал, что феномен фейковых новостей является глобальной проблемой и требует скоординированного решения. Эксперт выступает за широкомасштабные усилия государственного и частного секторов по борьбе с фальшивыми новостями.

В своей красочной презентации он поднял несколько риторических вопросов – Почему кажется, что медиаграмотность не была нужна до появления Интернета? —– Была ли аудитория умнее? Или она стала еще глупее? – задался вопросом докладчик.

Поскольку в зале собрались профессионалы средств массовой информации, Бекерман призвал к самоанализу. Он призвал участников задуматься, больна ли журналистика.

Используя сократовский метод, Бекерман задавал вопросы и отвечал на них лишь частично, предоставляя слушателям возможность самим делать выводы.

Часть его презентации была посвящена тому, чтобы показать, что фальшивые новости – на самом деле фальшивая информация, выдаваемая за факты, бывает всех форм и размеров.

Затем он указал на то, что обычно ускользает от внимания. — Он предупредил об угрозе «бинаризма», то есть присвоения новостям/информации только двух категорий: истинная/ложная.

Чтобы подчеркнуть суть, он привел несколько примеров того, как мы создаем виртуальную реальность на принципах “или-или”: правые-левые; прозападные-антизападные; прогрессивные-традиционные; либеральные-консервативные; патриотические -глобальные; религиозные-светские; и т.д.

При этом он продемонстрировал то, как информация портится просто потому, что ассоциируется с ее источником.

Продолжая развивать этот вопрос, он сказал, что истина – это процесс переговоров между фактами и обстоятельствами, и она меняется вместе с нашим пониманием контекста данной новости.

Он посетовал на разрушение редакторского процесса (из-за ряда факторов, включая сокращение ресурсов, доступных средствам массовой информации, нехватку времени для уделения должного внимания статье и т.д.).

Ближе к концу своего выступления Бекерман задумался о некоторых мерах по предотвращению или аннулированию поддельной информации, но возложил ответственность на всех, поскольку цифровая эпоха почти стерла границы между производителями контента и потребителями контента.

Следующим докладчиком была г-жа Хелен Шоу, пресс-атташе посольства США в Туркменистане. Она выступила на тему «Медиаграмотность как инструмент борьбы с дезинформацией».

Она подчеркнула важность медиаграмотности.

[Поскольку медиаграмотность является жизненно важной частью презентаций на этом круглом столе, уместно привести здесь краткое и общепринятое определение медиаграмотности: способность критически анализировать материалы, представленные в средствах массовой информации, и определять их точность или достоверность.]

Она сказала, что в течение всего мая занятия по медиаграмотности будут проводиться в Американском центре практически ежедневно. Принять участие в семинарах может любой желающий.

Она сказала, что занятия будут проводиться не только в Ашхабаде, но и в трех областных центрах, где присутствует Американский центр.

Кроме того, дипломат рассказала, что библиотеки, связанные с посольством США, содержат огромный объем информации по теме в обычном и цифровом форматах, и любой желающий может получить к ним доступ.

Директор Научного центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана Шири Шириев поднял тему информационной грамотности молодежи.

По словам спикера, несмотря на то, что аналитический центр находится на старте своей деятельности, им были установлены контакты с аналогичными структурами по всему миру, особенно в Центральной Азии.

Он сказал, что молодежь доверчива, неподготовлена, а иногда просто легковерна перед потоком фальшивой, искаженной и предвзятой информации. Это, по его словам, диктует настоятельную необходимость обеспечения надлежащей медиаграмотности населения, особенно среди молодежи.

Шириев обратил внимание на необходимость создания баланса между правом личности на свободу и доступом к информации.

Игорь Сасин, собственный корреспондент AFP (Франс Пресс) в Туркменистане, выступил с хорошо подготовленным докладом на тему «Значимость образования журналистов в борьбе с дезинформацией».

Он сказал, что, как правило, фейковые новости распространяются через фальшивые новостные сайты, которые часто копируют внешний вид подлинных источников новостей с целью вызвать доверие пользователей. Известно, что через социальные сети ложная информация распространяется быстрее, чем настоящие новости.

По его словам, целью дезинформации может быть как манипулирование общественным мнением, так и увеличение посещаемости определенного веб-контента.

По мнению спикера, история учит нас, что силы, стоящие за дезинформацией рассчитывают убедить аудиторию в истинности ложных утверждений, стремятся поставить под сомнение статус достоверной информации, производимой профессиональными журналистами.

Он подчеркнул необходимость целенаправленного обучения, информирования в режиме реального времени и профилактики с участием общественности, чтобы справиться с фальшивой информацией во всей ее полноте.

Сасин подчеркнул, что обвинять все социальные сети во всех бедах журналистики неправильно. Студенты, изучающие журналистику, должны понимать, как меняется информационная среда с течением времени и как реагировать на эти вызовы.

Собкор «Франс Пресс» подчеркнул, что изменение традиционных информационных каналов привело к тому, что фактчекинг и верификация стали важными, поскольку сейчас приходится проверять информацию после того, как она с высокой скоростью распространилась в соцсетях и электронных СМИ.

Олег Павленко – корреспондент ТАСС в Ашхабаде. У него 20-летний опыт работы в журналистике, в том числе семилетний опыт в ТАСС. Он рассказал о роли государства в создании устойчивого информационного пространства.

Он указал на то, что одной из главных функций государства по отношению к информационному пространству – это регулирование, создание правовых основ, по которым это пространство будет существовать в том или ином обществе.

«В любом современном гражданском обществе наличие прав свободы слова, возможности высказывания свой точки зрения, позиции и самовыражения ни у кого не вызывают сомнений. Однако свобода слова не означает возможности клеветать, оскорблять кого-либо или что-либо, выдавать ложь за действительность, особенно, если это может нанести ущерб», – сказал выступающий.

Кроме того, Павленко подметил тот факт, что государство также имеет статус информационного субъекта, обладающего значительными объемами информации обо всех сферах жизни страны. Соответственно, у него должен быть и свой “голос” в информационном пространстве, государство должно общаться с народом посредством выражения своей “официальной” точки зрения на те или иные события, явления, изменения в жизни страны.

«Государство, располагая профессиональными СМИ, способно задавать необходимые высокие стандарты для всего медиапространства страны, противостоять напору любительской информации из блогосферы, которая может преследовать свои часто эгоистические интересы, не связанные с интересами общества. Обеспечивая доступ к объективной и достоверной информации, за которую к тому же несут профессиональную ответственность профессионально подготовленные журналисты и редакторы, государство способно обеспечить устойчивость информационного пространства, устойчивость к воздействию фейков, постправды, других внутренних и внешних негативных факторов», – пояснил докладчик.

Он сказал, что информационная среда не стоит на месте. Общество является свидетелем буквально на глазах возникающих (и порой быстро умирающих) различных медиа-форматов, новых способов упаковки и подачи информации. Стримы, подкасты, лайвы – еще пару-тройку лет назад таких слов не было. Поэтому для СМИ, в том числе и государственных важно не стоять на месте, говорить со своей аудиторией на меняющемся языке.

Вторая сессия круглого стола была посвящено теме «Информационная политика в эпоху господства социальных сетей».

Поскольку мы не присутствовали на второй сессии, ниже представлен репортаж портала Orient. Материал был подготовлен главным редактором Orient Бекдурды Амансарыевым, который также был в числе докладчиков второй сессии.

https://orient.tm/ru/post/51169/smi-v-epohu-ii-socsetej-i-fejkov-kto-kachaet-novuyu-neft-i-lisa-v-kuryatnike

В ходе второй сессии выступил международный эксперт ОБСЕ Якоб Парусинкий. Он провел медиапрезентацию на тему «Роль социальных сетей в информационном пространстве» и рассказал о том, как государству эффективно использовать соцсети и внедрить их как инструмент стратегических коммуникаций.

Проректор ИМО МИД Туркменистана Гульшат Юсупова представила взгляд на соцсети как на инструмент культурного обмена.

По мнению Гульшат Юсуповой, социальные сети сделали возможным превращение мира в глобальную деревню, сократив дистанции между людьми, и стали той платформой, на которой мы можем понять язык, образ жизни, профессиональную и образовательную деятельность, интересы, спорт, развлечения жителей других стран. Эти новые медиа могут быть очень эффективным каналом для популяризации национальной культуры по всему миру, считает Юсупова.

Также она рассказала о проекте, над которым сейчас работают специалисты Технологического центра Академии наук Туркменистана, – это информационный портал, посвященный творчеству туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Главный редактор новостного сайта Orient Бекдурды Амансарыев в дискуссиях с коллегами поднял довольно сложную и многозначную тему использования политических PR-технологий в цифровую эпоху, когда благодаря росту количества всевозможных новых медиа и их аудитории, информация превратилась в один из быстрорастущих, но, порой, неуправляемых ресурсов, который государства не всегда могут контролировать.

Повышенный интерес к PR-технологиям в сфере политики связан с целым рядом процессов. Открытая агрессия никогда не одобрялась мировым сообществом. Отсюда появилась необходимость в поисках новых источников силы. Постоянное развитие теорий коммуникации и влияния на массовое сознание сделали данную область знания весьма востребованной.

Сегодня именно PR-технологии с опорой на цифровые СМИ превратились в новую ветвь власти, от которой зависят происходящие в мире геополитические и геоэкономические процессы.

Несмотря на относительную новизну термина «информационная война», который стал активно упоминаться в СМИ после проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 году, это явление для человечества не является чем-то принципиально новым. Спикер привел несколько примеров тому из истории: еще в V веке до нашей эры во время греко-персидских войн царь Ксеркс распространял слухи о бесчисленности своего воинства, чтобы запугать греков, а китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до нашей эры, Сунь Цзы в трактате «Искусство войны» писал, что война – есть путь обмана, и был уверен, что победа находится не на поле боя, а вне его.

В современном мире с его тотальным интернетом, и, в частности, в соцсетях созданы идеальные условия для ведения информационной деятельности: свобода высказывания, отсутствие цензуры, доступность получения и передачи информации в любом виде. PR-технологии в этом поле выстраиваются иначе, чем в СМИ, где они имеют вертикальную направленность – грубо говоря, сверху вниз. СМИ стоит как бы над обществом и «спускает» ему информацию.

А в соцсетях эта направленность горизонтальная – от пользователя пользователю, и на этом пути сообщение может обрастать деталями, мнениями и т.д. Тут важно понимать, что массовый эффект воздействия политических PR-технологий основан не столько на логических доводах и фактах, сколько на эмоциональном впечатлении.

Главной особенностью использования PR-технологий становится тот факт, что потребитель информации (читатель, телезритель, посетитель сайта и т.п.) не является свидетелем конкретных событий, поэтому будет руководствоваться исключительно медийными материалами.

Из СМИ он узнает не только о самом событии, но главное то, что он тут же получит его оценку, причем эмоционально окрашенную. В таком случае умело подготовленная и своевременно поданная информация становится уже его собственной оценкой событий, которых он даже не видел.

«Мы можем видеть это сегодня на примере крупных международных СМИ, которые используя PR-технологии, имеют возможность навязывания своей точки зрения потребителю информации, даже если она ему была изначально чужда», – отметил Амансарыев.

Нередко в информационном противостоянии побеждает тот, кто, профессионально используя PR–технологии, более оперативно и эффектно преподносит аудитории выгодную для себя оценку, а не тот, кто правдиво освещает события. Хотя правда в многополярном мире — понятие, как известно, относительное.

Чтобы это понятие не девальвировалось окончательно в то, что имеет свой бюджет, маркетинг, пиар и прочий «белый шум», возникает необходимость в информационном нейтралитете. Туркменистан, как государство, имеющее внешнеполитический нейтральный статус, придерживается нейтральной политики и в своей информационной деятельности.

Как страна, выдвинувшая глобальную инициативу, поддержанную Организацией Объединенных Наций, «Диалог – гарантия мира», Туркменистан выступает в медиапространстве за формирование новой архитектуры безопасности, новой экосистемы сотрудничества и консолидации усилий в борьбе против общих вызовов и угроз.

«Наш ориентир – то, что сближает людей! Этот слоган мы выбрали в качестве путеводителя в работе сайта Оrient. Это и есть наша главная пиар–стратегия в медиапространстве», – подытожил главный редактор новостного веб-ресурса, имеющего статус первого официально зарегистрированного в стране независимого информагентства.

К диспуту присоединился также пресс-атташе Посольства Турции в Туркменистане Хайреттин Бекташ. Он рассказал о принципах взаимодействия правительств с владельцами социальных сетей в борьбе с дезинформацией, приведя пример решения этого важного вопроса из опыта своей страны.

Интернет значительно облегчил доступ к информации, но не может обеспечить пропорциональное повышение точности новостей. И если в журналистике факт новости подвергается верификации, то для соцсетей достаточно просто «услышать» некое сообщение, чтобы оно быстро распространилось, отметил пресс-атташе.

Он также высказался о том, что дезинформация подпитывается убеждениями отдельных лиц, назвав это явление «миром за гранью правды», средством манипуляции в котором становятся и социальные сети, использующие для распространения фейков боты и другие инструменты. Бекташ привел данные отчета Reuters о цифровых новостях за 2021 год, где разрыв между уровнем доверия к новостям в СМИ и уровнем доверия к новостям в социальных сетях увеличивается: 44% против 24% соответственно.

…По итогам сессий круглого стола в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана прошли сеансы вопросов и ответов на злободневные темы, и в целом, участники дискуссии одобрили подобный формат открытого диалога, высказавшись за его продолжение. /// nCa, 18 апреля 2023 г .

Продолжение следует…