ЦИК представил сведения об участии женщин в избирательном процессе в Туркменистане

Согласно информации Центральной Комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистаном статистика вовлеченности женщин в избирательные процессы в стране выглядит следующим образом:

В частности, среди участвующих в проведении выборов:

членов Центральной избирательной комиссии – 33,34 % составляют женщины;

членов велаятских избирательных комиссий и избирательной комиссии города Ашхабада – 19,70 %;

членов избирательных комиссий этрапов и городов с правами этрапов – 32,33 %;

членов окружных избирательных комиссий – 41,75 %;

членов избирательных комиссий городов в этрапах, посёлков, генгешей – 40,01 %;

членов участковых избирательных комиссий – 43,45 %.

Также среди зарегистрированных на выборах:

кандидатов в депутаты Меджлиса женщины составляют 15,89 %;

кандидатов в члены велаятских халк маслахаты 32,04%;

кандидатов в члены этрапских, городских халк маслахаты 33,98 %;

кандидатов в члены Генгешлика 30,72 %.

Помимо этого, наблюдающих за выборами на местном уровне национальных наблюдателей женщины составляют 50,47 %.///nCa, 23 марта 2023 г.