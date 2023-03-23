ЦИК представил сведения об участии женщин в избирательном процессе в Туркменистане

Согласно информации Центральной Комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистаном статистика вовлеченности женщин в избирательные процессы в стране выглядит следующим образом:
В частности, среди участвующих в проведении выборов:
- членов Центральной избирательной комиссии – 33,34 % составляют женщины;
- членов велаятских избирательных комиссий и избирательной комиссии города Ашхабада – 19,70 %;
- членов избирательных комиссий этрапов и городов с правами этрапов – 32,33 %;
- членов окружных избирательных комиссий – 41,75 %;
- членов избирательных комиссий городов в этрапах, посёлков, генгешей – 40,01 %;
- членов участковых избирательных комиссий – 43,45 %.
Также среди зарегистрированных на выборах:
- кандидатов в депутаты Меджлиса женщины составляют 15,89 %;
- кандидатов в члены велаятских халк маслахаты 32,04%;
- кандидатов в члены этрапских, городских халк маслахаты 33,98 %;
- кандидатов в члены Генгешлика 30,72 %.
Помимо этого, наблюдающих за выборами на местном уровне национальных наблюдателей женщины составляют 50,47 %.///nCa, 23 марта 2023 г.