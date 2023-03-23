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ЦИК представил сведения об участии женщин в избирательном процессе в Туркменистане

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Согласно информации Центральной Комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистаном статистика вовлеченности женщин в избирательные процессы в стране выглядит следующим образом:

В частности, среди участвующих в проведении выборов:

  • членов Центральной избирательной комиссии – 33,34 % составляют женщины;
  • членов велаятских избирательных комиссий и избирательной комиссии города Ашхабада – 19,70 %;
  • членов избирательных комиссий этрапов и городов с правами этрапов – 32,33 %;
  • членов окружных избирательных комиссий – 41,75 %;
  • членов избирательных комиссий городов в этрапах, посёлков, генгешей – 40,01 %;
  • членов участковых избирательных комиссий – 43,45 %.

Также среди зарегистрированных на выборах:

  • кандидатов в депутаты Меджлиса женщины составляют 15,89 %;
  • кандидатов в члены велаятских халк маслахаты 32,04%;
  • кандидатов в члены этрапских, городских халк маслахаты 33,98 %;
  • кандидатов в члены Генгешлика 30,72 %.

Помимо этого, наблюдающих за выборами на местном уровне национальных наблюдателей женщины составляют 50,47 %.///nCa, 23 марта 2023 г.

 

 

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