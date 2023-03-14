CILT Central Asia планирует проводить для туркменских транспортных компаний по семинару в месяц

10 марта Ассоциация «Туркмен Логистика» и Представительство Королевского института логистики и транспорта в Центральной Азии (CILT Central Asia) провели рабочую видеоконференцию, в ходе которого были обсуждены вопросы по организации совместных обучающих семинаров и круглых столов, реализации Программы по поддержке бизнеса (BSP), а также других мероприятий, согласно совместному плану мероприятий на 2023 год.

Как сообщает Ассоциация «Туркмен Логистика», CILT Central Asia предложила применить новый формат обучения и посвятить каждый месяц года отдельным направлениям транспорта и логистики. Стороны согласились, что это позволит более углубленно изучать и исследовать каждое отдельное направление.

Для определения наиболее интересующих и актуальных тем, Ассоциация “Туркмен Логистика” проведет опросы среди компаний-членов, на основе которых будут организованы мероприятия с привлечением профильных экспертов.

Кроме того, стороны выразили желание пригласить к участию в Международной Конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие-2023» в Туркменистане представителей крупных транспортно-логистических организаций региона, а также зарубежных экспертов в качестве модераторов и спикеров.

Было отмечено, что данный форум послужит отличной площадкой для налаживания новых контактов. Было также предложено, в рамках форума организовать B2B встречи между сторонами, заинтересованными в сотрудничестве. ///nCa, 14 марта 2023 г.