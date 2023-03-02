Ассоциация “Туркмен Логистика” и DAI Global LLC заключили меморандум о взаимопонимании

1 марта 2023 года Ассоциация «Туркмен Логистика», объединяющая транспортно-логистические компании Туркменистана, и американская компания DAI Global LLC подписали Меморандум о взаимопонимании.

Ключевыми направлениями сотрудничества в рамках Меморандума являются повышение качества логистических услуг, внедрение современных цифровых систем в сфере логистики, обеспечивающих эффективное решение задач оптимизации цепочек поставок и международных перевозок, организация рабочих совещаний и встреч с участием международных экспертов для изучения международного опыта, а также проведение обучающих курсов и семинаров по подготовке и повышению квалификации специалистов по логистике.

DAI Global LLC ведет реализацию Программы USAID по торговле в Центральной Азии (Trade Central Asia – TCA). Следует отметить, что одно из направлений данной программы сфокусировано на обеспечении роста в транспортном и логистическом секторах, улучшении торговых связей в масштабах всего региона для ускорения экономического роста и расширения экономических возможностей в Центральной Азии.

Стратегия DAI сосредоточена на содействии развитию конкурентоспособных, инклюзивных рыночных систем в регионе, обеспечивая при этом, чтобы деятельность определялась спросом и направлялась на местном уровне для повышения устойчивости.

Также на трехсторонней основе был подписан совместный План мероприятий на 2023 год, согласно которому, в сотрудничестве с USAID TCA и региональным центром Королевского института логистики и транспорта (CILT Central Asia), планируется проведение цикла тематических тренингов, вебинаров, мастер классов по логистике, программ поддержки предпринимательства и других мероприятий.

Путём привлечения своих членов, Ассоциация «Туркмен Логистика» принимает активное участие в таких проектах, как CILT Next Generation (Глобальное сообщество молодых специалистов в области транспорта и логистики) и WiLAT (Женщины в Логистике и Транспорте) для оказания профессиональной и карьерной поддержки молодым специалистам и женщинам в логистике.///nCa, 1 марта 2023 г.