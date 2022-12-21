ЮНФПА: Перепись в Туркменистане проходит организованно и в установленные сроки

Перепись в Туркменистане проходит организованно и в установленные сроки, заявила экспертная миссия ЮНФПА высокого уровня по вопросам подготовки и проведения переписи 2022 в Туркменистане, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

20 декабря в Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) организовало брифинг для национальных средств массовой информации по итогам работы экспертной миссии. Его провел Срджан Мркич, руководитель Отдела демографической статистики Статистического управления ООН (глава миссии).

Техническая миссия высокого уровня, в состав которой вошли руководители глобального и регионального уровней ООН, находилась в стране по приглашению представительства ЮНФПА в Туркменистане и Государственного комитета Туркменистана по статистике с целью оказать стране содействие в проведении переписи населения и жилищного фонда в соответствии с принципами и рекомендациями ООН.

Эксперты в течение недели с 16 по 20 декабря знакомились с ходом проведения переписи.

Они посетили три городских и три сельских переписных участка, где они смогли ознакомиться с техническими деталями и методами проведения переписи, инструментами качества контроля. Также прошли технические встречи экспертов со специалистами Государственного комитета Туркменистана по статистике.

В целом миссия отметила, что работы идут по плану. Население информировано о целях и задачах переписи. Переписчики обеспечены формой, таркетками, удостоверяющими их личность, и сумками, что вызывает доверие со стороны населения.

Миссия особо отмечает, что впервые сплошная перепись населения и жилищного фонда Туркменистана проходит в цифровом формате. Для опроса населения переписчики используют планшеты отечественного производства с установленным программным обеспечением.

ООН привержена оказанию поддержки Правительству в обработке и анализе данных переписи, так как её результаты послужат надёжной информационной базой для разработки программ социально-экономического развития страны, подчеркнул руководитель миссии Срджан Мркич.

В этот же день эксперты миссии ЮНФПА провели для журналистов краткий тренинг, нацеленный на повышение роли СМИ при проведении переписи. ///nCa, 21 декабря 2022 г.