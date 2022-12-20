Китайские и узбекские ученые назвали причины ухудшения аральского эко-кризиса

После пяти лет совместных научных исследований китайские и узбекские ученые выявили ключевые факторы высыхания Аральского моря за последние 20 лет, включающие потепление климата и отсутствие водосберегающих технологий на сельскохозяйственных угодьях, сообщает Синьхуа.

Аральское море, расположенное между Казахстаном и Узбекистаном, когда-то было четвертым по величине внутренним водоемом в мире. Однако с 1960-х годов прошлого века по настоящее время площадь моря сократилась почти в 11 раз – с 67 000 квадратных километров в 1960 году до всего лишь 6000 квадратных километров в 2020 году.

Согласно новому исследованию, расширение сельскохозяйственных угодий в бассейне Аральского моря не является основной причиной продолжающегося уменьшения акватории Арала. Ведь, как отметил Чэнь Си, директор Исследовательского центра экологии и охраны окружающей среды Центральной Азии при Академии наук Китая, с 2000 года сельскохозяйственные угодья на побережье Аральского моря перестали расширяться.

Итак, что же оказывает пагубное воздействие на Аральское море в наши дни?

Недавние исследования выявили следующие факторы:

Повышение температуры воздуха

Отсутствие водосберегающих технологий на сельскохозяйственных площадях

Расширение водно-болотных угодий в среднем и нижнем течении

Большой объем запасов воды на гидроэлектростанциях, расположенных выше по течению

На высохших берегах образуется соляная пыль, которая представляет серьезную угрозу для местной экологической среды и здоровья человека.

Ученые из Китая и Узбекистана выдвинули дорожную карту по экологическому восстановлению территорий высохших озер. Они разделили Аральское море на разные зоны, к которым будут применяться индивидуальные меры.

По словам Чэна, водосберегающие технологии является важным способом решения экологических проблем в странах Центральной Азии.

“Шестьдесят процентов водных ресурсов Узбекистана используется на хлопковые поля. Эффективные водосберегающие технологии смогут ежегодно экономить для Узбекистана от 8 до 10 миллиардов кубометров воды, которые можно использовать для восстановления Аральского моря”, – сказал он.///nCa, 20 декабря 2022 г.