Туркменистан готов поставлять в Челябинскую область России нефтепродукты и текстиль

Туркменистан готов поставлять в Челябинскую область России продукцию нефте- и газодобывающей промышленности, текстильной индустрии, ковры, сельскохозяйственные товары. Об этом было заявлено на встрече Президент Сердара Бердымухамедова с главой Челябинской области Алексеем Текслером.

Как отмечалось, сегодня в Туркменистане ведётся масштабная работа по индустриализации и диверсификации экономики, особенно перерабатывающих отраслей промышленности.

В этом контексте Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул целесообразность рассмотрения возможностей сотрудничества в области проектирования и строительства в Туркменистане металлургических и машиностроительных заводов.

В свою очередь, Текслер констатировал, что в Туркменистане, где создан благоприятный инвестиционный климат, активно работают известные российские компании, совместно с которыми реализован ряд важных проектов в различных областях, и имеются хорошие предпосылки для расширения и диверсификации сотрудничества во многих сферах.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы развития гуманитарных контактов, в том числе по линии культуры, науки, образования.

Делегация Челябинской провела в правительстве Туркменистана ряд встреч

В Ашхабаде с визитом находится российская делегация с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В состав делегации вошли руководители ведущих южноуральских компаний, готовых к расширению сотрудничества с предприятиями Туркменистана.

Алексей Текслер провел сегодня ряд встреч в правительстве Туркменистана. Переговоры были посвящены вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

В частности, прошла встреча с министром, председателем государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым, председателем государственного концерна «Туркменнефть» Гуванчем Агаджановым и председателем государственной корпорации «Туркменгеология» Мерданом Розыевым. В обсуждении сотрудничества в нефтегазовой сфере приняли участие представители Трубной металлургической компании, ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ММК», промышленной группы «Конар» и автозавода «Урал».

Свой потенциал в строительной сфере лидеры южноуральской промышленности презентовали также на встрече Алексея Текслера с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым, министром энергетики Туркменистана Хаджымухамметом Оруновым, министром строительства и архитектуры Туркменистана Гуванчем Реджепмырадовым, а также министром промышленности Туркменистана Баймыратом Аннамаммедовым.

Вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства Алексей Текслер обсудил с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Аннагелди Язмырадовым и министром сельского хозяйства и окружающей среды Туркменистана Аллануром Алтыевым.

По словам главы Челябинской области, туркменская сторона выразила заинтересованность в представленных проектах из области машиностроения, металлургии, электротехнического производства, сельского хозяйства.

«Наша металлургическая продукция ММК, «Конара» очень заинтересовала коллег из нефтепереработки. Компания «Модерн Гласс», производящая уникальные стеклопакеты, может быть задействована в строительстве «Ашхабад-Сити». Большой интерес и к нашей дорожной технике – продукции автозавода «Урал», ЧТЗ, «ДСТ-Урал». Мы договорились о поставках трубной продукции», – резюмировал Текслер.///nCa, 27 сентября 2022 г.