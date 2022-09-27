Туркменистан готов поставлять в Челябинскую область России нефтепродукты и текстиль

Туркменистан готов поставлять в Челябинскую область России продукцию нефте- и газодобывающей промышленности, текстильной индустрии, ковры, сельскохозяйственные товары. Об этом было заявлено на встрече Президент Сердара Бердымухамедова с главой Челябинской области Алексеем Текслером.
Как отмечалось, сегодня в Туркменистане ведётся масштабная работа по индустриализации и диверсификации экономики, особенно перерабатывающих отраслей промышленности.
В этом контексте Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул целесообразность рассмотрения возможностей сотрудничества в области проектирования и строительства в Туркменистане металлургических и машиностроительных заводов.
В свою очередь, Текслер констатировал, что в Туркменистане, где создан благоприятный инвестиционный климат, активно работают известные российские компании, совместно с которыми реализован ряд важных проектов в различных областях, и имеются хорошие предпосылки для расширения и диверсификации сотрудничества во многих сферах.
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы развития гуманитарных контактов, в том числе по линии культуры, науки, образования.
Делегация Челябинской провела в правительстве Туркменистана ряд встреч
В Ашхабаде с визитом находится российская делегация с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В состав делегации вошли руководители ведущих южноуральских компаний, готовых к расширению сотрудничества с предприятиями Туркменистана.
Алексей Текслер провел сегодня ряд встреч в правительстве Туркменистана. Переговоры были посвящены вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.
В частности, прошла встреча с министром, председателем государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым, председателем государственного концерна «Туркменнефть» Гуванчем Агаджановым и председателем государственной корпорации «Туркменгеология» Мерданом Розыевым. В обсуждении сотрудничества в нефтегазовой сфере приняли участие представители Трубной металлургической компании, ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ММК», промышленной группы «Конар» и автозавода «Урал».
Свой потенциал в строительной сфере лидеры южноуральской промышленности презентовали также на встрече Алексея Текслера с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым, министром энергетики Туркменистана Хаджымухамметом Оруновым, министром строительства и архитектуры Туркменистана Гуванчем Реджепмырадовым, а также министром промышленности Туркменистана Баймыратом Аннамаммедовым.
Вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства Алексей Текслер обсудил с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Аннагелди Язмырадовым и министром сельского хозяйства и окружающей среды Туркменистана Аллануром Алтыевым.
По словам главы Челябинской области, туркменская сторона выразила заинтересованность в представленных проектах из области машиностроения, металлургии, электротехнического производства, сельского хозяйства.
«Наша металлургическая продукция ММК, «Конара» очень заинтересовала коллег из нефтепереработки. Компания «Модерн Гласс», производящая уникальные стеклопакеты, может быть задействована в строительстве «Ашхабад-Сити». Большой интерес и к нашей дорожной технике – продукции автозавода «Урал», ЧТЗ, «ДСТ-Урал». Мы договорились о поставках трубной продукции», – резюмировал Текслер.///nCa, 27 сентября 2022 г.