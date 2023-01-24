Россия и Туркменистан займутся конкретными проектами в сфере водопользования и экологии

На полях визита российской делегации в Ашхабад на прошлой неделе Министерство сельского хозяйства Туркменистана и Российская Академия Наук подписали План мероприятий («дорожная карта») сотрудничества российских и туркменских экспертов в сфере водопользования и экологии.

Проект документа был подготовлен Российской Академией Наук.

По сообщению Управления международного сотрудничества РАН, дорожная карта содержит 20 конкретных проектов, предусматривающих:

• решение проблем Каспийского моря

• обмен опытом и практиками в сфере водопользования

• обмен опытом в области снижения водопотерь

• обмен практиками в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений.

В июне прошлого года в ходе официального визита Президента Туркменистана в Россию была подписана декларация об углублении стратегического партнерства между странами. Один из пунктов документа касается взаимодействия по экологической проблематике.

В частности, в Декларации отмечается, что стороны продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ///nCa, 24 января 2023 г.