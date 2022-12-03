Туркменистан и Узбекистан могут наладить взаимодействие в области микроклонального растениеводства

Туркменистан и Узбекистан подпишут Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Данная договоренность была достигнута на полях визита вице-премьера по вопросам сельского хозяйства Туркменистана Аннагелди Язмырадова в Узбекистан.

В данном Меморандуме планируется предусмотреть такие вопросы, как повышение квалификации туркменских специалистов в области клональной, безвирусной, in-vitro репродукции растений, сообщает UzDaily.uz.

Туркменская делегация посетила Министерство сельского хозяйства Узбекистана. Также гости побывали в Центре цифровизации агропромышленного комплекса при Минсельхозе Узбекистана. Заместитель министра сельского хозяйства Кахрамон Юлдашев представил программы и проекты, запущенные в сельхоз сфере.

Язмырадов ознакомился с деятельностью Ташкентского государственного аграрного университета (ТГАУ) и Международного сельскохозяйственного университета (IAU) при Министерстве сельского хозяйства.

В ходе посещения ТГАУ была продемонстрирована деятельность лаборатории in-vitro, созданной при Центре развития семеноводства, НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. академика М.Мирзаева и работы, проводимые в этой области.

Туркменистан располагает своими собственными исследовательскими наработками в области микролонирования способом in-vitro, что буквально означает «из пробирки». С 2021 года в Институте общей и прикладной биологии Инженерно-технологического университета имени Огуз хана проводятся исследования по микроклонированию растений.

В рамках сотрудничества с Союзом Промышленников и Предпринимателей Туркменистана, в институтской лаборатории проводятся эксперименты по ускоренному микроклональному размножению древесного растения – павловнии, листву и цветки которого используют в фармакологии, косметологии, животноводстве, а древесину – для получения целлюлозы. ///nCa, 3 декабря 2022 г.