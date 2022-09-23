Президент Туркменистана провел Государственное Собрание

Сегодня, в Ашхабаде, под председательством Президента Сердара Бердымухамедова состоялось заседание Государственного Собрания (Довлет маслахаты), посвящённое 31-й годовщине независимости Туркменистана.

На повестку дня общенационального форума было вынесено подведение итогов, достигнутых за этот период, обсуждение приоритетных задач дальнейшего всестороннего развития страны.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, Праздник Независимости – не только важная дата в жизни нашего народа, но и прекрасная возможность для того, чтобы дать оценку пройденного нами пути, понимания значения достигнутых успехов и определения предстоящих задач.

О приоритетах внешней политики

Активизация взаимодействия с Организацией Объединённых Наций и её специализированными структурами составляют ключевой вектор внешнеполитической стратегии Туркменистана, Президент Сердар Бердымухамедов.

По словам туркменского лидера, в этом плане накоплен исключительный в истории международных отношений и дипломатии опыт. Только в нынешнем году на пленарных заседаниях 76-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркменистана был принят ряд документов.

Кроме того, в этом году Туркменистан избран членом Комиссии ООН по праву международной торговли на период 2022-2028 годов. Туркменистан также получил статус «присоединяющейся страны» к Всемирной торговой организации. Это позволит упрочить позицию страны в сфере внешней торговли, повысить её международный имидж как надёжного и ответственного партнёра, привлекать иностранные инвестиции, а также расширить плодотворное взаимодействие с ВТО.

Глава государства отметил, что на проходящей сейчас 77-ой сессия Генеральной Ассамблеи ООН будут обнародованы приоритетные позиции Туркменистана. В них заключён призыв к совместному решению актуальных задач, укреплению всеобщего мира и безопасности.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменское государство стремится успешно осуществить эти меры и рассматривает диалог по различным вопросам как часть отношений и общих действий, основанных на мультилатерализме, конструктивизме и равноправии, и как фактор достижения мира и безопасности на планете.

«В этой связи, продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, следуя принципу «Диалог – гарантия мира», наша страна планирует выдвинуть новые инициативы», – заявил глава государства.

Также глава государства отметил, что Туркменистан накопил солидный опыт в деле налаживания сбалансированного взаимодействия с государствами и ведущими объединениями мира и выработки совершенно новых эффективных путей и подходов международного сотрудничества.

Задачи государственного развития на предстоящие семь лет

Президент Сердар Бердымухамедов, в ходе выступления на Довлет маслахаты (Государственное собрание) Туркменистана, рассказал о параметрах социально-экономического развития страны на предстоящие семь лет.

По словам главы государства, высокие рубежи в общественно-экономическом развитии Туркменистана, образовали плацдарм для новых свершений и поэтому в 2022-2028 годах средства Государственного бюджета будут направлены на обеспечение основных направлений реализации стратегии социально-экономического роста и инновационного развития экономики.

«В предстоящие семь лет мы существенно укрепим производственный потенциал страны, освоив инвестиции на сумму более 278,8 миллиарда манатов. За этот период размеры заработных плат будут увеличены в 1,8 раза», – отметил глава государства.

Президент страны отметил что, в отраслях экономики появится около 30 тысяч дополнительных рабочих мест, общая площадь жилья на душу населения увеличится на 102,2 процента, будут построены 40 детских дошкольных учреждений, 54 средние школы, 4 заведения высшего профессионального образования, 10 современных больниц, 7 домов культуры, а также свыше 500 производственных и социальных объектов.

Главная цель государственной политики – забота о людях

75-80 процентов расходов Государственного бюджета направляются на социальную сферу – финансирование систем здравоохранения и образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, увеличение размеров заработных плат, пенсий, государственных пособий, студенческих стипендий, а также реализацию проектов в этой области, заявил национальный лидер.

«Мы предоставляем дополнительные социальные льготы особым категориям граждан, ветеранам, лицам с ограниченными физическими возможностями и детям, лишившихся родительской опеки», – отметил Президент Сердар Бердымухамедов.

В стране успешно решаются вопросы трудовой занятости, создаются дополнительные рабочие места, проводится справедливая ценовая политика, регулирующая стоимость социально значимых товаров и услуг.

«Основные индексы социально-экономического развития страны свидетельствуют, что главной целью нашей государственной политики выступает забота о людях, а это выступает фактором роста авторитета Туркменистана, где обеспечивается высокий уровень социальной защищённости граждан», – заявил Президент Туркменистана.///nCa, 23 сентября 2022 г. (по материалам агентства TDH)