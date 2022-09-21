Каспий – уникальный регион добрососедства

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России

29 июня 2022 г. в Ашхабаде состоялся Шестой каспийский саммит, ставший значимым событием международной жизни. В этой связи считаю важным еще раз взглянуть на Каспийский регион в контексте его роли и места в формирующейся более справедливой, демократичной и устойчивой многополярной системе.

Значение Каспия для Российской Федерации определяется его стратегическим положением в центре Евразии, на перекрестке транспортных и энергетических артерий континента, наличием огромного количества полезных ископаемых и биоресурсов, фактором взаимопереплетения проживающих здесь цивилизаций.

Жизненно важными интересами для России являются поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивое развитие на основе добрососедства, доверия и сотрудничества прибрежных государств, реализация экономического, в том числе транзитного, потенциала Каспия к взаимной выгоде прикаспийских стран. Ключевой задачей является обеспечение рационального использования ресурсов, защита и сохранение природной среды этого уникального водоема, обеспечение экологической и транспортной безопасности в акватории Каспийского моря. В этих целях Россия выступает за всемерное развитие многогранного системного сотрудничества в рамках «пятерки», постепенную институционализацию этого процесса. Активно работаем над расширением связей с нашими соседями по региону во всех сферах.

Исходим из того, что все каспийские вопросы должны решаться исключительно пятью прибрежными государствами на основе консенсуса, не допуская негативного воздействия внерегиональных сил.

Несмотря на древнюю историю Каспия, современная архитектура сотрудничества в регионе сложилась относительно недавно. Как известно, после распада СССР число прикаспийских государств выросло с двух до пяти. Поэтому в начале 1990-х гг. на первый план вышли задачи совместного управления Каспийским морем, налаживания в этих целях конструктивного взаимодействия.

В октябре 1992 г. в Тегеране состоялась встреча глав государств и правительств стран Каспия. На ней обсуждалась возможность создания Организации каспийского экономического сотрудничества. Рассматривались перспективы учреждения таких структур, как Каспийская межгосударственная нефтяная компания, Каспийский межгосударственный банк экономического сотрудничества, Каспийский банк развития, Центр каспийских экономических и политических исследований, Центр исследований в сфере биоресурсов Каспийского моря.

Упомянутые инициативы не были реализованы, в том числе из-за неурегулированности правового статуса Каспийского моря. При этом Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан – «каспийская пятерка» – сошлись во мнении, что применительно к акватории Каспия должны быть выработаны принципы, правила, а также созданы специальные структуры и институты взаимодействия. Подчеркну: пятисторонний формат сотрудничества сложился естественным образом – в силу политико-географического фактора и потребностей в обеспечении совместного управления уникальным каспийским водоемом.

Важнейший шаг был предпринят в 2018 г. на Пятом каспийском саммите в Актау (Казахстан). Имею в виду подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – своего рода «конституции» для Каспия. В основе этого документа – зафиксированное в преамбуле согласие Сторон, что только они обладают суверенными правами в отношении моря и его ресурсов, несут ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение водоема и устойчивое развитие региона, а также обладают исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспийского моря.

Особо хотел бы отметить 17 принципов деятельности Сторон (ст.3 Конвенции). По сути, они составляют «кодекс поведения» в регионе и способствуют его сохранению в качестве зоны мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества. Принципы носят комплексный характер и охватывают как общепризнанные нормы международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств, так и правила взаимодействия в практических сферах совместного приложения усилий.

Из весомого набора положений, касающихся вопросов безопасности, особое значение имеют обязательства Сторон не допускать присутствие на Каспийском море вооруженных сил третьих стран, не наносить ущерб безопасности друг друга, соблюдать меры доверия в военной области.

Переговорный процесс по согласованию Конвенции продолжался более 20 лет и увенчался дипломатическим компромиссом, основанным на выверенном балансе интересов. Скорейшее завершение процесса ее ратификации всеми Сторонами отвечает интересам региональной стабильности и поступательного развития.

Разумеется, «каспийская пятерка» не собирается отгораживаться от внешнего мира, прежде всего в экономической сфере. Вместе с тем мы с партнерами едины в том, что выработанная нами позиция о недопустимости вмешательства в наши дела извне остается незыблемой.

Это означает, что взаимодействие с внерегиональными игроками возможно по общему согласию «пятерки» для решения насущных проблем Каспия. В качестве примера можно привести инициативы, осуществляемые совместно с учреждениями системы ООН (проект Программы ООН по населенным пунктам «Урбанизация и адаптация к изменению климата в регионе Каспийского моря», проект Программы ООН по окружающей среде и Программы развития ООН по противодействию загрязнению Каспийского моря мусором и пластиковыми отходами).

Параллельно с разработкой и принятием Конвенции успешно развивается процесс отраслевого сотрудничества. Он последовательно кодифицируется в международных договорах. В частности, речь идет о Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, соглашениях о сотрудничестве в других областях – от транспорта и логистики до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Трудно переоценить личный вклад в каспийское сотрудничество лидеров государств «пятерки». Итоги каждого саммита способствовали расширению и углублению взаимодействия. В ходе последней, Шестой, встречи в «верхах» были подтверждены принципы деятельности «пятерки», которые тем самым обрели статус политических обязательств, что гарантирует их неукоснительное применение в практической деятельности.

Главы государств рассмотрели в Ашхабаде текущие приоритеты сотрудничества, включая реализацию транспортного, энергетического, ресурсного потенциала Каспия, обеспечение экологической безопасности, взаимодействие в сфере туризма и культуры. Предметно обсуждались перспективы промышленной кооперации, проектной деятельности в сфере высоких технологий. Выдвинут ряд весьма конструктивных инициатив, в частности, предложение Президента Казахстана К.-Ж.К.Токаева создать каспийский продовольственный «хаб» и идея Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова сформировать Совет делового сотрудничества.

Важным достижением стала договоренность о создании постоянного механизма встреч министров иностранных дел «пятерки», в том числе в интересах обсуждения вопросов развития и совершенствования пятистороннего партнерства, выработки согласованных мер для реализации решений, подготовки повестки дня и перечня итоговых документов саммитов. Министры будут координировать и взаимодействие в рамках пятисторонних отраслевых механизмов.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что прикаспийское сотрудничество набрало хороший темп и выходит на новые рубежи. Разумеется, решены далеко не все проблемы, стоящие перед «пятеркой». Остаются вопросы, требующие дополнительных политических и дипломатических усилий. Например, согласование проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, принятие которого Сторонами позволит завершить процесс делимитации водных пространств.

Кроме того, необходимо ускорить процесс согласования проектов пятисторонних документов в ряде ключевых областей межотраслевого сотрудничества. В частности, в сфере морского транспорта, поиска и спасения, обеспечения безопасности мореплавания, морских научных исследований, борьбы с браконьерством и наркоугрозой. Востребована дальнейшая консолидация усилий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Продолжаются дискуссии по порядку деятельности Секретариата Тегеранской конвенции.

В экономической сфере важно не ослаблять работу, направленную на сбалансированное использование энергетических и транзитных возможностей Каспия, что подразумевает учет интересов Сторон, а также факторов экологической безопасности. Наш регион имеет все шансы стать одним из крупнейших в Евразии узлов мультимодальных трансконтинентальных перевозок, в первую очередь посредством раскрытия потенциала международного транспортного коридора «Север-Юг».

Наращиванию взаимодействия на Каспии призвано способствовать и укрепление сотрудничества между регионами стран «пятерки». Другими перспективными направлениями являются культурное взаимодействие и развитие туризма, включая организацию круизных маршрутов.

В фокусе внимания должна оставаться тематика институционализации пятистороннего взаимодействия. Данный процесс идет достаточно успешно: уже сложилась традиция регулярных встреч лидеров прикаспийских государств.

Важным форматом является Каспийский экономический форум на уровне глав правительств. Его первое заседание прошло по инициативе Туркменистана в 2019 г. В октябре 2022 г. в Москве состоится второй Форум, который, как мы рассчитываем, придаст новый импульс торгово-экономическим аспектам каспийского сотрудничества.

Действует институт Конференции Сторон Тегеранской конвенции. Ежегодно проводит свои заседания Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами. Проходят сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря. Имеются договоренности по механизмам регулярных встреч на министерском уровне, включая упомянутые встречи министров иностранных дел, а также транспорта и экономики. Функционирует Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел/спецпредставителей прикаспийских государств, созданная по итогам Пятого каспийского саммита. Особо подчеркну: в пятисторонних вопросах прочно закрепилось правило консенсуса.

Как представляется, в интересах повышения эффективности существующих структур и механизмов целесообразно выстроить их в единую региональную систему. На текущем этапе оптимальным способом достижения этой цели видится создание гибкого пятистороннего форума – Каспийского Совета, который функционировал бы без секретариата и иных бюрократических надстроек. Данная идея прорабатывалась в «пятерке» на экспертном уровне, а также была озвучена российской стороной в ходе Шестого каспийского саммита. Мы согласны с поддержавшим наше начинание Президентом Казахстана К.-Ж.К.Токаевым, который отметил, что Каспий «созрел» для новых шагов по институционализации пятистороннего взаимодействия.

Последовательно исходим из того, что работа «пятерки» по обеспечению устойчивого развития Каспийского региона способствует поддержанию стабильности во всей Большой Евразии, сопряжению созидательных потенциалов государств и их интеграционных объединений, расположенных в нашем общем евразийском доме. Российская сторона готова и далее тесно взаимодействовать с прикаспийскими партнерами для решения этих и других масштабных задач на основе реализации принципов Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. ///Журнал «Международная жизнь», 20 сентября