Туркменистан готовится к проведению своего флагманского нефтегазового мероприятия

Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана” (OGT) пройдут 26-28 октября 2022 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана, сообщает организатор Turkmen Forum.

В этом году конференция OGT будет включать презентации высшего руководства нефтегазового сектора Туркменистана, которые осветят следующие инвестиционные возможности:

Морской блок № 21

Морской блок № 23

Инвестиционные возможности Западного Челекена

Оптимизация добычи на старых скважинах (услуга с соглашением о риске)

Следующий этап разработки гигантского месторождения Галкыныш

В настоящее время команда Turkmen Forum работает над разработкой инвестиционных тизеров, которые будут представлены на OGT.

Кроме того, организатор изучает возможность организации прямого чартерного рейса из Дубая в Ашхабад.

Крайний срок для регистрации на участие в очном формате – 16 октября.

Крайний срок регистрации на онлайн-участие – 20 октября.

На полях конференции OGT планируется проведение индивидуальных встреч с высшими руководителями энергетического сектора Туркменистана. Чтобы запросить встречу, пожалуйста, заполните следующую форму и отправьте ее по адресу: veronika.kanisheva@turkmen-forum.com

Форма запроса на встречу – https://turkmen-forum.us20.list-manage.com/track/click?u=3c126d641c36cddb2fc8114fa&id=a65e02abca&e=db67151b58

Регистрация – https://ogt-turkmenistan.com/en/registration

Пожалуйста, свяжитесь с командой по организации выставки по адресу batyr.d@turkmen-forum.com для бронирования стенда.

Более подробная информация на: https://ogt-turkmenistan.com/en

///nCa, 7 сентября 2022 года (nCa является медиа-партнером OGT-2022)