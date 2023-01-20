Туркменистан готовится к разработке месторождений железа

Туркменистан готовится к разработке своих месторождений железных руд и производству оксида железа в местечке Чагыл в Туркменбашинском районе Балканской области.

Об этом сообщил вице-премьер Пурчеков в ходе заседания кабинета министров, проведенного президентом Сердаром Бердымухамедовым по видеосвязи в четверг, 19 января 2023 года.

В ближайшее время будут объявлены международные тендеры по определению консалтинговой компании для оценки запасов железной руды и подготовки технико-экономического обоснования их разработки.

Некоторые первоначальные исследования уже были проведены туркменскими учеными.

Оксиды железа и оксигидроксиды используются в качестве пигментов, катализаторов и в термитной смеси, а также встречаются в гемоглобине. Оксиды железа являются недорогими и долговечными пигментами в красках, покрытиях и цветных бетонах. Существует множество других промышленных и коммерческих применений данного сырья. /// nCa, 20 января 2023 г.