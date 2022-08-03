Как спасти Аральское Море?

проф. Др. Абдулвахап Кара

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на 4-ой консультативной встрече главы государств Центральной Азии подчеркнул необходимость принятия решительных мер для эффективного использования водных ресурсов бассейна Аральского моря. Как известно, эта встреча состоялась в городе Чолпон-Ата, Кыргызстан, 21 июля 2022 года, и кроме Токаева, в ней приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении на встрече Президент Казахстана заявил о необходимости принятия конкретных мер по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в бассейне Аральского моря на фоне текущих климатических проблем, повышения потребности в водно-энергетических ресурсах. Он также призвал своих коллег активизировать сотрудничество между странами в рамках Международного фонда восстановления Арала.

В наши дни, когда остро стоят проблемы, связанные с глобальным изменением климата, обсуждение Аральской темы на 4-ой консультативной встрече глав государств Центральной Азии также было важным.

Поскольку, экологическая катастрофа высыхания Аральского моря, которую страны Центральной Азии унаследовали от Советского Союза с 1960-х годов, к сожалению, продолжается до сих пор. Многие другие факторы оказывают негативное влияние на здоровье и благополучие людей в регионе, в том числе связанные с опустыниванием, изменением цикличности рек и глобальным изменением климата.

Хотя Аральская проблема сосредоточена на территории Узбекистана и Казахстана, она наносит экологический ущерб другим странам региона и даже отдаленным уголкам мира. По этой причине соседние страны, а также Организация Объединенных Наций, проводят различные исследования по оздоровлению водоема. Международные эксперты отмечают необходимость постоянного открытого диалога между странами бассейна, поиска взаимоприемлемых решений, взаимного учета интересов, призывают соседей по региону к совместным действиям по экологической проблеме Арала.

Страны региона создали две организации для продвижения диалога. Одной из них является Центральноазиатская межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК), созданная в 1992 году. Данная структура отметила свое 30-летие на встрече, состоявшейся в Туркестане, Казахстан, 26 апреля этого года.

Во-вторых, в 1993 году Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан совместно учредили Международный фонд спасения Арала (МФСА). В марте следующего года также будет отмечаться 30-летие Фонда, который служит площадкой для решения общих водохозяйственных, экологических и социально-экономических проблем.

Однако время от времени не обходится без инцидентов. Например, Кыргызстан принял решение «заморозить» свое участие в работе МФСА с 2016 года. Однако радует, что в последнее время «лед» начал таять. С прошлого года официальные представители профильных министерств и ведомств Кыргызской Республики принимают активное участие в деятельности Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и нормативно-правовой базы МФСА и представляют официальные позиции и рекомендации страны. Было бы полезно продвинуться дальше и сделать так, чтобы Бишкек принял следующее председательство в Фонде и координировал процесс трансформации.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание экологи Центрально-Азиатского региона, — это нарушения международного водного права. Все страны Центральной Азии согласились соблюдать утвержденные планы и установленные принципы водораспределения, которые более или менее поддерживают водный баланс рек и озер. Несмотря на это, некоторые страны бассейна реки Сырдарья продолжают строить новые ГЭС самостоятельно, без согласования.

Это негативно сказывается на усилиях по спасению Аральского моря. Потому что вода в Северный Арал или Малый Арал поступает только из Сырдарьи.

Кроме того, природные или техногенные загрязнения, разрушения или аварии на водохранилищах в верхнем и среднем течении Сырдарьи напрямую влияют на низовья. Это создает неизбежную угрозу затопления или разрушения для населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий в этих районах.

В заключение можно сказать, что предотвращение крупных экологических проблем и других бедствий, связанных с Аральским морем, тесно связано с близким сотрудничеством стран региона в этом плане. Решение этой проблемы требует координации совместных действий и четкого следования намеченным стратегическим планам, что, безусловно, является самым необходимым для спасения Арала. Тот факт, что этот вопрос был поднят в ходе 4-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, вселяет надежду. /// «Önce Vatan Gazetesi», 29 июля 2022 г. (Ссылка на оригинальную публикацию https://www.oncevatan.com.tr/aral-denizi-nasil-kurtarilacak-makale,54932.html )