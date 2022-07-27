Фонд государственного музея пополнился туркменскими ювелирными раритетами из Швейцарии

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана состоялось открытие выставки под названием «Ювелирное искусство – сокровищница национального наследия», сообщает газета “Нейтральный Туркменистан”.

Более 80 ювелирных украшений, представленных на выставке, принадлежали коллекционеру из Швейцарии Натали Маркарян-Фард и были безвозмездно переданы Туркменистану.

Среди изделий есть и уникальные раритеты, которые встречаются в единственном экземпляре. Например, серебряная пряслица, украшенная золотыми пластинами, музыкальный инструмент гопуз, двусторонняя расчёска и серебряные ножны для двух ножей.

Также в коллекцию входят все виды женских украшений, детские украшения, а также часть конского снаряжения.

Натали Маркарян-Фард родилась в Тегеране (Иран) 16 ноября 1933 года, в феврале 2022 года скончалась в Германии. С детства развилась в ней любовь к произведениям искусства, её первые экспонаты – коллекция русских эмалированных шкатулок, хранящихся в семье.

В 1967 году на Тегеранском художественном базаре Натали Маркарян-Фард купила небольшую серебряную пластину, искусно украшенную позолоченным орнаментом и вставками из красного сердолика. Натали Маркарян-Фард была очарована красотой этого предмета и высоким качеством его изготовления. Позднее она выяснила, что когда-то этот предмет был частью кожаной амулетной сумочки «хейкель», которую носили женщины-туркменки. После этого её страсть как коллекционера переключилась исключительно на туркменские украшения.

В своих мемуарах Натали завещала: «На протяжении многих лет меня интересовала и восхищала туркменская история и культура, в особенности ювелирное мастерство туркменских мастеров. К 1980-м годам мне удалось собрать значительную коллекцию, часть которой я бы хотела передать в дар одному из музеев Туркменистана. Я была бы очень рада внести хотя бы небольшой вклад в сохранение культурного наследия туркменского народа». ///nCa, 26 июля 2022 г.