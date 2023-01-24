Одна из старейших транспортно-логистических компаний России готова принять участие в налаживании судоходного сервиса с туркменскими портами

Российская транспортно-логистическая компания «Совфрахт» недавно подтвердила готовность принять участие в организации регулярных морских перевозок между портами Туркменистана и России на Каспийском море.

Для этого у компании есть все необходимые ресурсы и компетенции выступить как перевозчиком, так и в качестве оператора судоходных линий.

Об этом было заявлено на прошлой неделе в Астрахани в ходе рабочего совещания представителей Минтранса России, Астраханской области, судоходных компаний и грузовых терминалов морских портов Астрахань и Оля с представителями Агентства и коммуникации при Кабинете министров Туркменистана и туркменского транспортного комплекса по вопросу организации регулярных морских перевозок между морским портом Туркменбаши и российскими морскими портами на Каспийском море.

В «Совфрахте» отмечают, что регулярное морское сообщение между портами России и Туркменистана сократит сроки доставки грузов и будет способствовать увеличению товарооборота между странами.

По итогам переговоров достигнута договоренность о формировании дорожной карты по реализации проекта открытия регулярных судоходных линий на Каспии.

Вопросы сотрудничества в области морского транспорта были широко обсуждены также в Ашхабаде в ходе туркмено-российского бизнес-форума. По итогам туркмено-российских переговоров, последовавших на следующий день после форума, было подписано 10 документов, в том числе подписанные Транспортно-логистическим центром Туркменистана – Меморандум по реализации инвестиционного проекта создания логистического центра Туркменистана в портовой ОЭЗ Астраханской области и Соглашение о сотрудничестве с АО «Особая экономическая зона “Лотос”».

АО “Совфрахт” – независимая транспортно-логистическая компания России, основанная в 1929 году. Она осуществляет морские и речные грузоперевозки, обладает уникальным опытом в сфере перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов, предоставляет стивидорные, брокерские, фрахтовые услуги, а также услуги по судовому агентированию и страхованию грузов, осуществляет контейнерные и железнодорожные перевозки, управляет рядом складских комплексов.///nCa, 24 января 2023 г .