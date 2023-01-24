Незабываемое путешествие по истории Музея Трои!

Турецкий город Чанаккале, свидетель важных исторических событий и место, откуда берут начало одни из древнейших легенд мира, приглашает ценителей исторического наследия совершить незабываемое путешествие в прошлое, посетив Музей Трои, где представлены уникальные исторические артефакты и электронные экспозиции.

Чанаккале, жемчужина северного Эгейского моря и самобытный туристический рай, предлагает путешественникам бесчисленные впечатления. Помимо возможностей пляжного отдыха, водных видов спорта, кемпинга, велосипедных и винных маршрутов, в Чанаккале также расположен Музей Трои, удостоенный специальных наград.

В Чанаккале, источнике одних из древнейших легенд мира и свидетеле важных исторических событий, расположен Музей Трои. В нем представлены как экспонаты с тысячелетней историей, так и относящиеся к Новейшему времени, что дает прекрасную возможность узнать о событиях прошлого.

Музей Трои, расположенный у входа в одноимённый древний город, заслужил награды за свою простую, но впечатляющую архитектуру, а также за коллекции и выставочные концепции.

Благодаря Музею Трои, Чанаккале вошёл в число ведущих центров культурного и арт-туризма…

Древний город Троя, включенный в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО с 1998 года как один из важнейших древних городов мира, расположен в деревне Тевфикие в Чанаккале и насчитывает три тысячи лет непрерывной истории, а его раскопки состоят из девяти ярусов.

Вслед за объявлением 2018 года Годом Трои и последующим открытием Музея Трои уникальные сокровища древнего города, являющиеся объектом притяжения для местных и зарубежных археологов и историков, которые стремятся проследить и извлечь на свет следы истории, превратили Чанаккале в полноценный «культурный и арт-маршрут».

Погружение в прошлое через захватывающие экспозиции в здании современной архитектуры

Музей площадью 90 тысяч м² оживляет магию Трои. Сокровища древнего города, ставшего символом героизма, эпической романтики и развития цивилизации, демонстрируются в трехуровневой экспозиции, в рамках которой артефакты археологических раскопок представлены с помощью уникального музееведческого подхода.

Все её элементы были разработаны с целью облегчить восприятие и обогатить впечатления от посещения музея. На входе расположена информационная лента с краткими сведениями о выставках, позволяющая гостям сориентироваться перед входом в выставочные залы. Доступ к выставочным пространствам обеспечивают пандусы, а термины, диаграммы, чертежи и тексты объясняются с помощью интерактивных методов. Смоделированные в 3D сюжеты придают экспозициям музея невероятную глубину.

Впечатления от посещения Музея Трои навсегда останутся в вашей памяти…

Посетителей приветствуют отрывки из поэмы «Илиада», написанной Гомером — одним из первых поэтов в истории человечества. Двустишия из эпоса о Троянской войне представлены на шести языках, а далее следуют семь названий секций с уникальными артефактами, соответствующих историческим периодам древнего города:

«Археология региона Троады», «Бронзовый век Трои», «Эпос Илиады и Троянская война», «Троада и Илион в древности», «Период Восточной Римской империи и Османской империи», «История археологии» и «Следы Трои». Музей Трои считается одним из важнейших современных археологических музеев мира. Его экспонаты включают такие артефакты как скульптуры, саркофаги, надписи, алтари, мильные камни, терракотовая керамика, металлические сосуды, золото, оружие, монеты и украшения.

Музей получил специальную награду «Европейский музей года 2020», «Специальную награду Европейской музейной академии 2020/2021» и «Награду за особое упоминание» на выставке «8 музеев». В двух словах, этот необыкновенный музей в Чанаккале приглашает любителей истории открыть для себя магию Трои.///nCa, 24 января 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)