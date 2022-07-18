Завершился визит Президента Туркменистана в Узбекистан

Встреча в Парламенте Узбекистана

15 июля 2022 года, во второй день своего официального визита Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу председателя Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Как сообщает информационное агентство «Дунё», в ходе беседы отмечалось, что межпарламентский диалог стал важной частью углубления всестороннего сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами.

Особо отмечена деятельность созданных при Олий Мажлисе Узбекистана и Милли Генгеше Туркменистана межпарламентских групп дружбы.

Дана высокая оценка итогам первого межпарламентского форума и первого заседания в рамках Диалога женщин стран Центральной Азии и России, состоявшихся в мае в Ашхабаде.

Достигнута договорённость об обмене опытом по имплементации национальных целей и задач в области устойчивого развития, расширения культурно-гуманитарных связей, организации совместных мероприятий по всем направлениям, представляющих взаимный интерес.

По завершению встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению межпарламентских связей в интересах двух братских стран и народов.

Туркменский лидер посетил святыни и достопримечательности Самарканда

В тот же день Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили Самарканд.

Визит начался с посещения мавзолея Ислама Каримова. Туркменский лидер возложил цветы к могиле Первого Президента Узбекистана.

Архитектурные и археологические памятники Самарканда внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город одним из важнейших научных центров и перекрестком основных маршрутов Великого Шёлкового пути.

Туркменская делегация побывала в музейном комплексе Мирза Улугбека.

Мирза Мухаммад Тарагхай бин Шахрух, более известный как Улугбек, был султаном Тимуридов, внуком Амира Тимура. Он жил в 14-15 веках и был известен своими работами в области математики, связанной с астрономией, в сфере тригонометрии и сферической геометрии, а также своими общими интересами к искусству и интеллектуальной деятельности.

Комплекс организован рядом с обсерваторией великого ученого, состоит из двух залов с шестью разделами. В нем выставлены более ста предметов, книг, рукописей, оригинал квадранта, относящиеся к эпохе Улугбека. Обсерватория была построена между 1424 и 1429 годами.

При помощи уникального квадранта радиусом 40,21 метра осуществлялись измерения высоты небесных светил над горизонтом при прохождении их через небесный меридиан. Благодаря наблюдениям из обсерватории Мирзы Улугбека составлен каталог звёздного неба, содержащий описание 1018 звёзд.

Затем Президенты Узбекистана и Туркменистана посетили мавзолей Амира Тимура. Мавзолей признан одним из шедевров среднеазиатского зодчества и исламской архитектуры.

Амир Тимур был основателем Империи Тимуридов, которая охватывала территории современного Афганистана, Ирана и Центральной Азии.

Затем Президенты Узбекистана и Туркменистана посетили мавзолей Амира Тимура. Мавзолей признан одним из шедевров среднеазиатского зодчества и исламской архитектуры.

Далее главы государств последовали на площадь Регистан, где расположены величественные архитектурные памятники XV–XVII веков – три медресе – Улугбека, Шердор и Тилля Кори.

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После посещения Самарканда, Президент Туркменистана вернулся в Ашхабад.

///nCa, 16 июля 2022 г (источник фото – пресс-служба Президента Узбекистана)