Сегодня начинается официальный визит Президента Туркменистана в Бахрейн (21 февраля 2023 года)

Сегодня (21 февраля 2023 года) Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправится с официальным визитом в Бахрейн.

По данным BNA, официального информационного агентства Бахрейна, объявление о визите было сделано Королевским двором Бахрейна.

Запланированы переговоры на высшем уровне с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Ожидается, что стороны подпишут несколько двусторонних документов.

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Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Бахрейн в 2011 году.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа побывал в Туркменистане в марте 2019 года.

Всемирно известная конноспортивная группа Туркменистана “Галкыныш” приняла участие в международной выставке животноводства Mara’ee в Бахрейне в апреле 2019 года.

В ноябре 2019 года состоялся совместный туркмено-Бахрейнский бизнес-форум.

7 июля 2020 года по видеосвязи состоялись консультации между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдул Латифом ибн Рашидом Аль Зайани.

22 июля 2020 года заместитель Министра иностранных дел Туркменистана Б. Мятиев провел онлайн консультации с заместителем Министра иностранных дел Королевства Бахрейн по международным делам Шейхом Абдуллой бин Ахмедом бин Абдуллой Аль Халифой.

25 июля 2020 года состоялся телефонный разговор между тогдашним президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

В июне 2022 года туркменская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Б.Мятиевым посетила Бахрейн. В состав делегации вошли председатель Государственного банка по внешнеэкономическим связям Туркменистана, заместитель главы Государственного концерна “Туркменгаз”, заместитель главы туркменской “Туркменхимии”, руководитель департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Туркменистана. Были проведены встречи с высшими руководителями Bahrain Petroleum Company (Bapco), Gulf Petrochemical Industries Co (GPIC) и Tatweer Petroleum, которые входят в группу нефтегазовых холдинговых компаний (nogaholding)./// nCa, 21 февраля 2023 г.