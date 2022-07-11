В Посольстве Японии в Туркменистане откроется книга соболезнований

Посольство Японии в Туркменистане сообщило о кончине бывшего Премьер-министра Японии, члена палаты Представителей Парламента Японии г-на Синдзо Абэ 8 июля 2022 года в городе Нара, Япония.

В соответствии с действующими антиковидными положениями в Посольстве Японии будет открыта книга соболезнований с 12 июля по 13 июля 2022 года (адрес: Торговый Центр «Пайтагт», 9-ый этаж).

12 июля – с 14:00 по 18:00

13 июля с 10:00 по 18:00

Более того, будет доступна и виртуальная Книга соболезнований. Все сообщения с соболезнованиями могут быть направлены с 12 июля по 13 июля 2022 года нижеследующий электронный адрес: jp-embassy@ah.mofa.go.jp

///Посольство Японии в Туркменистане