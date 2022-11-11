Посольство Японии в Туркменистане передало в дар литературу Международному университету гуманитарных наук и развития

10 ноября 2022 года в Международном университете гуманитарных наук и развития в Ашхабаде состоялась торжественная церемония передачи в дар книг и литературы о Японии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Ямамото Хироюки вручил ректору данного вуза Эсену Айдогдыеву 53 книги, а также список литературы.

Данная акция состоялась в рамках проекта «READ JAPAN PROJECT», реализуемого Фондом Ниппон (Nippon Foundation) с 2008 года с целью содействия пониманию Японии.

Книги о Японии, написанные на английском языке, передаются в дар университетам и библиотекам по всему миру. В Туркменистане такая акция состоялась впервые.

Подробнее о проекте «READ JAPAN PROJECT» можно узнать здесь: https://readjapan.org/

///nCa, 11 ноября 2022 г. (источник фото – Посольство Японии в Туркменистане)