Президент Татарстана посетил Туркменистан с рабочим визитом

Эльвира Кадырова

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов посетил 24 апреля Ашхабад с однодневным визитом.

В ходе встреч с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Потенциал для дальнейшего наращивания партнерства достаточно велик.

«В прошлом году объём нашего товарооборота составил $77,5 млн. Для увеличения этих показателей есть немалый потенциал, в частности, в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле, авиа-, судостроение, поставка химической продукции», – сказал Рустам Минниханов.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов выразил готовность к продолжению традиционного партнерства с Татарстаном, как одним из экономически и промышленно развитых регионов России.

Сегодня отношения между Туркменистаном и Татарстаном успешно развиваются и по гуманитарному направлению. «Я должен сказать, что туркменские студенты, их порядка 5000, я всегда слышу о них только прекрасные отзывы, это некое связующее звено между Туркменистаном и Татарстаном», – отметил Президент Минниханов.

Президент Татарстана пригласил делегацию Туркменистана на мероприятия, приуроченные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Сегодня в Ашхабаде работают филиалы крупнейших промышленных компаний Татарстана – «Татнефть», «КАМАЗ», «КЭР-холдинг».

По контракту в Туркменистан за последние три года поставлено почти 2 000 автомобилей «КАМАЗ». В настоящее время в Туркменистане строится четыре отделения учебно-сервисного центра «Камаз». В мае и июне планируется открытие двух из них.

В течение 2021 года на рынок Туркменистана поставлена несырьевая продукция предприятий Группы «Татнефть» и других российских производителей на сумму более 56 млн. манат (1,35 млрд рублей).

«Татнефть» активно взаимодействует с «Туркменнебит». Казанский вертолётный завод поставил в Туркменистан вертолет «АНСАТ» для оказания неотложной скорой помощи населению, Зеленодольский завод построил два скоростных пассажирских судна.

Гендиректор «Камаз»: «Мы всегда вместе с Туркменистаном»

«Мы видим масштабы строительства, которое сегодня ведётся в Туркменистане. Ни один объект не может быть построен без грузовой автотехники. Поэтому мы готовы обеспечивать страну современными грузовыми автомобилями, мы всегда вместе с Туркменистаном», – заявил генеральный директор ПАО «Камаза» Сергей Когонин, который в составе татарстанской делегации побывал в минувшие выходные в Ашхабаде.

В ходе визита обсуждались вопросы поставок высокотехнологичной автотехники «Камаза» для нужд страны.

«Все поручения президента Туркменистана исполняются, мы завершаем строительство новых сервисных центров во всех велаятах, которые будут запущены в июне и до конца года. Ранее заключённый трёхлетний контракт по поставке автотехники полностью исполнен. Мы выполняем все гарантийные обязательства, обеспечиваем сервисное сопровождение», – отметил Когонин.

Флагманский автопроизводитель России выразил настрой на дальнейшее продолжение работы в Туркменистан, создание новых рабочих мест и обеспечение потребностей туркменской экономики в технике. /// nCa, 26 апреля 2022 г.