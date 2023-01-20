Рустам Минниханов встретился в Ашхабаде с Аркадагом Бердымухамедовым

В четверг, в Ашхабаде состоялась встреча Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что в рамках российско-туркменских отношений для Туркменистана имеет важное значение сотрудничество с Татарстаном как с одним из регионов Российской Федерации.

Он также напомнил, что развитию отношений способствовало открытие генконсульства Туркменистана в Казани. Многое делается в торгово-экономической сфере, в промышленности, отрадно и то, что крупные компании из Татарстана осуществляют свою деятельность на территории Туркменистана, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он также выразил Рустаму Минниханову благодарность за то, что Минниханов как руководитель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» принимает участие в различных мероприятиях, проводимых в Туркменистане.

В свою очередь, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что в русле стратегического партнерства есть хорошая возможность и для межрегионального взаимодействия.

Он отметил, что сегодня Туркменистан и Татарстан успешно сотрудничают в нефтедобыче, нефтепереработке, машиностроении и других сферах.

Кроме того, развиваются отношения и в гуманитарной сфере.

Так, Туркменистан стал соучредителем Ассоциации развития хоккея исламских стран. В вузах Татарстана на сегодняшний день обучается более 6 000 студентов из Туркменистана.

Рустам Минниханов поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за участие Туркменистана в торжественных мероприятиях в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Напомним, что Рустам Минниханов в рамках визита в Туркменистан в составе российской делегации сегодня примет участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме./// nCa, 20 января 2023 г.