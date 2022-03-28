Туркменский гипс отправился в Китай

Впервые через Казахстан транзитом последовал контейнерный поезд из Туркменистана в Китай.

Состав из 42 сорокафутовых контейнера, груженных гипсом, отправился со туркменской станции Акяйла в Балканском велаяте. Далее контейнеровоз через пограничные переходы Серхетяка – Болашак, Алтынколь -Хоргос (Казахстан-Китай) отправился в направлении китайской станции Цзиньхуа.

Общая протяженность маршрута по Туркменистану и Казахстану составляет 4150 км, из них 3450 км по территории Казахстана. Время пути следования по территории Казахстана – пять дней.

Экспедиторами первого сухопутного контейнерного поезда по территории Туркменистана и Казахстана выступили АО «KTZ Express» и OAO «Транспортно-логистический Центр Туркменистана».

Контейнерный поезд будет курсировать на регулярной основе.

По словам руководителя АО «KTZ Express» Нурлана Игембаева, новое сообщение по перспективному сухопутному маршруту открывает дополнительные возможности сотрудничества железнодорожных администраций Туркменистана и Казахстана. /// nCa, 28 марта 2022 г.