News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

You are here: Home / Articles And Reports / Туркменский гипс отправился в Китай

Туркменский гипс отправился в Китай

By

Впервые через Казахстан транзитом последовал контейнерный поезд из Туркменистана в Китай.

Состав из 42 сорокафутовых контейнера, груженных гипсом, отправился со туркменской станции Акяйла в Балканском велаяте. Далее контейнеровоз через пограничные переходы Серхетяка – Болашак, Алтынколь -Хоргос (Казахстан-Китай) отправился в направлении китайской станции Цзиньхуа.

Общая протяженность маршрута по Туркменистану и Казахстану составляет 4150 км, из них 3450 км по территории Казахстана. Время пути следования по территории Казахстана – пять дней.

Экспедиторами первого сухопутного контейнерного поезда по территории Туркменистана и Казахстана выступили АО «KTZ Express» и OAO «Транспортно-логистический Центр Туркменистана».  

Контейнерный поезд будет курсировать на регулярной основе.

По словам руководителя АО «KTZ Express» Нурлана Игембаева, новое сообщение по перспективному сухопутному маршруту открывает дополнительные возможности сотрудничества железнодорожных администраций Туркменистана и Казахстана. /// nCa, 28 марта 2022 г.

Digg ThisShare via email
Submit to redditShare on Tumblr Share

Related Posts

Sovrn
Post Views: 167
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan