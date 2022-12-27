Первый контейнерный поезд из Узбекистана пересекает Каспий из Туркменбаши в Баку на борту туркменского судна “Балкан”

Согласно сообщениям нескольких СМИ, в том числе азербайджанских APA и Qafqazinfo, первый контейнерный поезд из Узбекистана пересек Каспийское море.

Переход из Туркменбашинского порта Туркменистана в Бакинский порт Азербайджана был осуществлен с помощью фидерного судна Balkan.

Судно Balkan входит в состав туркменского морского флота. В соответствии с соглашением, достигнутым в апреле 2020 года, судно эксплуатируется совместно АО “Транспортно-логистический центр Туркменистана” (TULM) и дочерней компанией ЗАО “Азербайджанские железные дороги” ООО «ADY Container».

Корабль рассчитан на перевозку 120 контейнеров.

Поезд, перевозящий медный концентрат в 91 контейнере по 20 футов каждый, направляется в болгарский порт Бургас.

Протяженность путешествия из Узбекистана в Болгарию составляет 4000 км.

Тестовый поезд движется по маршруту CASCA+ – это мультимодальный маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа. Это совместная инициатива железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Совместными операторами этого маршрута являются: АО “Oztemiryolkonteyner” (Узбекистан), ОАО “TULM“ (Туркменистан), ООО «ADY Konteyner» (Азербайджан) и “GR Logistics and Terminals” (Грузия). /// nCa, 27 декабря 2022 года [Источник фото – APA]