Россия запустила регулярный контейнерный сервис через Туркменистан

АО «РЖД Логистика» запустило регулярный контейнерный поезд по восточной ветке международного транспортного коридора «Север – Юг».

24 октября контейнерный поезд, в составе которого 31 сорокафутовый контейнер, отправился с подмосковной станции Чехов.

Поезд пройдет транзитом по территории Казахстана до станции Сарахс на туркмено-иранской границе.

В Сарахсе контейнеры будут перегружены с колеи 1520 на колею 1435. Далее груз проследует по территории Ирана до порта Бендер-Аббас, где будет перегружен на судно и проследуют морем в пункты назначения согласно заявкам клиентов.

27 октября состав был принят Казахстанскими железными дорогами. В соответствии с графиком следования, прибытие поезда на границу Туркменистана и Ирана планируется 31 октября. На обратном пути поезд доставит грузы в Россию.

Как отмечают в компании, данная перевозка дает старт регулярному экспортно-импортному маршруту по восточной ветке МТК «Север – Юг» с периодичностью отправлений раз в месяц.

В планах «РЖД Логистики» – в ближайшем будущем увеличить частоту отправлений контейнерных поездов по этому направлению.

По предварительным оценкам, к 2025 году общий объем экспортных перевозок из России по восточному маршруту МТК «Север – Юг» может превысить 5 млн тонн в год.

Напомним, что недавно генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел в Ашхабаде серию переговоров, а в ходе которых обсуждалось развитие восточной ветки международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».///nCa, 29 октября 2022 г.