Контейнерный поезд с газетной бумагой отправился из России в Индию через Туркменистан



По восточной ветке международного коридора «Север-Юг» из России в Индию отправился полносоставный контейнерный поезд с бумажной продукцией. Партия из одного вида продукции сформирована на данном направлении в 2022 году впервые, сообщает «РЖД Логистика».

Для перевозки 53 40-футовых контейнеров с газетной бумагой предоставлены 32 80-футовые платформы собственности контейнерного оператора «РЖД Бизнес Актив».

Состав отправился со станции Нигозеро Октябрьской железной дороги и проследует по восточной ветке МТК «Север-Юг» через территорию Казахстана, Туркменистана, Ирана до порта Ченнай в Индии.

«В уходящем году мы много работали над тем, чтобы сделать перевозки по коридору «Север-Юг» доступной и эффективной альтернативой для отечественных грузоотправителей. Продукция крупных промышленных предприятий Ленинградской области востребована в Южной и Юго-Восточной Азии, и, соответственно, наша задача – предложить экспортерам рабочий маршрут и качественный железнодорожный сервис в этом направлении», – отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «РЖД Логистики» Сергей Лёвин.

По словам заместителя начальника отдела по международным перевозкам АО «РЖД Бизнес Актив» Андрея Кочкина, в рамках проекта ведутся переговоры по увеличению отправок по восточному маршруту через Сарахс в Индию и Иран.

«Этот вариант маршрута должен стать возможностью гарантированно и вовремя получить необходимый груз, чтобы поддержать ориентиры, заданные правительством РФ, по увеличению провозной способности МТК «Север-Юг» более чем в два раза», – отмечается в пресс-релизе «РЖД Логистика».

Напомним, что Российские железные дороги совместно с железными дорогами Казахстана, Туркменистана и Ирана вводят на 2023 год пониженные единые контейнеро-километровые ставки за использование инфраструктуры восточного маршрута МТК «Север – Юг».

На российских железных дорогах с 1 января 2023 года будет действовать скидка 20% на экспортные и импортные перевозки груженых контейнеров через российско-казахстанские пограничные станции при проследовании через Казахстан и Туркменистан. ///nCa, 28 декабря 2022 г. (источник фото – РЖД Логистика)